केंद्र सरकारच्या यादीनुसार कोल्हापूरचे सात भाग हॉटस्पॉट 

कोल्हापूर : शहरातील शिवाजी पेठ, शनिवार पेठ, शुक्रवार पेठ, लक्ष्मीपुरी, रुईकर कॉलनी, मार्केट यार्ड, शिवाजी विद्यापीठ परिसराचा कोरोना हॉटस्पॉट म्हणून केंद्र सरकारच्या यादीत समावेश झाला आहे. गेल्या वर्षी याच परिसरात रुग्ण आढळून आले होते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला पुन्हा एकदा भागात कडक निर्बंध लागू करावे लागणार आहेत.

रंकाळा टॉवर, मर्दानी खेळाचा आखाडा परिसर, संध्यामठ गल्ली, ब्रह्मेश्‍वर पार्क या भागात रुग्ण आढळून आले होते. लॉकडाउनच्या काळात परिसरात भीतीचे वातावरण होते. महापालिकेने भाग प्रतिबंधित करून रुग्णांच्या संपर्कात जे आले त्यांना क्वारंटाईन केले होते. रंकाळा टॉवर, राजघाट रोड, मर्दानी खेळाचा आखाडा, संध्यामठ गल्लीत रुग्ण आढळले होते. हा परिसर दाटीवाटीचा आहे. घराला घर लागून असल्याने एखादा रुग्ण सापडल्यास त्याच्या संपर्कात आलेल्या संख्या मोठी होती.

शनिवार पेठ तसेच सोमवार पेठेच्या सीमेवर असलेल्या बाजारगेट परिसरात रुग्ण सापडले होते. एकाच कुटुंबातील रुग्ण आढळून आल्याने खळबळ उडाली होती. बाजारगेट, जोशी गल्ली, गवळी गल्ली, मणेर मस्जिद परिसर, जुन्या मराठा बॅंकेच्या समोरील भाग हॉटस्पॉट ठरला होता. शुकवार पेठेतील उत्तरेश्‍वर पेठ, गंगावेश, पंचगंगा तालीम परिसर, ऋणमुक्तेश्‍वर भागही दाटीवाटीचा आहे. पेठेच्या भागात प्रामुख्याने किराणा मालाची दुकाने, रेशन धान्य दुकानात गर्दी होते. रंकाळ्यावर सायंकाळी गप्पांचे फड रंगतात. त्याचेही परिणाम गेल्या वर्षी प्रकर्षाने जाणवले. त्यामुळे रंकाळ्यावरील गर्दी आटोक्‍यात आणणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

रुईकर कॉलनी उच्चभ्रू वस्ती मानली जातो. तेथे रुग्ण आढळले होते. प्रशासनाला तिकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. मार्केट यार्डात खरेदी निमित्ताने गर्दी होते. गेल्या वर्षी निर्बंध होते. बाजार समितीला गर्दी टाळण्यासाठी पावले उचलावे लागणार आहेत.

शिवाजी विद्यापीठ परिसरात अंबाई डिफेन्स कॉलनी, सम्राटनगर, प्रतिभानगर, विद्यापीठाच्या समोरील भाग, वैभव हौसिंग सोसायटी या परिसरातील लोकांना काळजी घ्यावी लागणार आहे.

दाट वस्ती तसेच गर्दीच्या ठिकाणी नागरिकांनी मास्क घालावा, सॅनिटायझरचा वापर करावा सोशल डिस्टन्सिंग राखले जावे, नो मास्क नो एंट्री या माध्यमातून प्रबोधन केले जात आहे. महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, लक्ष्मीपुरी, भाऊसिंगजी रोड, लुगडी ओळ, माळकर तिकटी, शाहूपुरी बागल चौक, राजारामपुरी येथे दिवसभर लोकांची वर्दळ असते. राजारामपुरी, कसबा बावडा, शिवाजी पेठ, शनिवार पेठ या भागात मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले होते. केंद्र सरकारच्या यादीत काही भागांचा समावेश झाल्याने महापालिका प्रशासनाला परिसरात निर्बंध लागू करावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षी याच भागात रुग्ण आढळले होते. पुन्हा येथे रुग्ण वाढण्याची शक्‍यता असल्याने केंद्र सरकारने वरील भाग हाय अलर्ट म्हणून घोषित केला आहे. परिसरात विशेष लक्ष देणार आहे. नागरिकांनीही गर्दी टाळावी. मार्केट यार्डमध्ये आज पाहणी करून सोशल डिस्टंन्सिंग राखण्याच्या दृष्टीने संबंधितांशी चर्चा केली.

- निखिल मोरे, उपायुक्त महापालिका संपादन : विजय वेदपाठक

Web Title: According to the central government's list, seven parts of Kolhapur are hotspots