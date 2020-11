भष्ट्राचार विरोधात पुणे विभागात  कारवाईचा धडाका ; 123 गुन्ह्यांची नोंद 

कोल्हापूर : कोरोना संकटातही भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला ठेचून काढण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने थेट मुळावर घाव घालण्याचा आक्रमक पवित्रा हाती घेतला आहे. या वर्षात भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईत पुणे विभाग राज्यात अव्वल ठरला आहे. लाचसंदर्भातील संपूर्ण परिक्षेत्रात 548 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील पुणे विभागात 123 गुन्ह्यांची नोंद झाली.

भ्रष्टाचारी लोकसेवकांवर कारवाईचे अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आहेत; पण या संदर्भात तक्रारीचे प्रमाण कमी असल्याने कारवाईवर मर्यादा येतात. शासकीय, निमशासकीय यंत्रणेतील सामान्य नागरिकांची कामे सहज व्हावीत, ही अपेक्षा असते. यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्रबोधनाची मोहीम राबवली जाते. त्यामुळे चार ते पाच वर्षांत तक्रारीचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे काही महिने कार्यालये बंद होती. परिणामी तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले. तरीही पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर हा पुणे विभाग कारवाईत राज्यात अव्वल ठरला.



राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईचे स्वरूप 1 जानेवारी ते 16 नोव्हेंबरअखेर -परिक्षेत्र सापळा अपसंपदा अन्य भ्रष्टाचार एकूण

गुन्हे आरोपी गुन्हे आरोपी गुन्हे आरोपी गुन्हे आरोपी

*मुंबई* 18* 28* 3* 6* -* -* 21* 34*

*ठाणे* 40* 60* 1* 2* -* -* 41* 62*

*पुणे* 123* 174* 1* 4* 2* 5* 126* 183*

*नाशिक* 85 * 107* 3* 6* -* -* 88* 113*

*नागपूर* 67* 86* 2* 3* 9* 37* 78* 126*

*अमरावती* 75* 104* -* -* 9* 65* 84* 169*

*औरंगाबाद* 77* 104* -* -* 1* 4* 78* 108*

*नांदेड* 63* 86* -* -* -* -* 63* 86*

--------------------

*एकूण ः 548* 749* 10* 21* 21* 111* 579* 881*





