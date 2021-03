लसीकणापासून वंचीत ज्येष्ठांना कोरोना झाल्यास सरपंचावर कारवाई ः जिल्हाधिकारी देसाई

सरुड, ः को-व्हॅक्‍सिन लसीकरणापासून वंचित राहिलेली व्याधीग्रस्त तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोना संसर्ग झाल्यास स्थानिक सरपंच व पदाधिकाऱ्यांना दोषी धरून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करणार असा इशारा कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिला.

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या अनुषंगाने तिसऱ्या टप्प्यातील प्रशासकीय नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी देसाई बुधवारी शाहूवाडी तालुक्‍याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी कोविड 19 नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या कामात तालुक्‍यातील आरोग्य विभाग गोंधळल्याची टिप्पणी करून गटविकास अधिकाऱ्यांनी याकामी लक्ष घालण्याची सूचना केली.

दरम्यान लसीकरणात शाहूवाडी तालुका मागे पडल्याचे निदर्शनास आणून देत शाहूवाडी प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी खंत व्यक्त केली व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नियोजन आराखड्यासंबंधी सूचनांची अंमलबजावणी झाली नसल्याने स्थानिक प्रशासन तोंडघशी पडले. जिल्ह्यात सर्वात अगोदर शाहूवाडीत कोविड संसर्ग उद्भवून त्याचा प्रसारही झपाट्याने झाल्याची आठवण करून देत, असा हलगर्जीपणा यापुढे खपवूनही घेणार नाही, अशा शब्दात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. जिल्हाधिकारी देसाई यांनी सरुड, बांबवडे, भेडसगाव, माण आरोग्य केंद्रांना भेट दिली.

यावेळी तहसीलदार गुरु बिराजदार, जिल्हा परिषद बांधकाम व आरोग्य सभापती हंबीरराव पाटील, विजय बोरगे, बीडीओ अनिल वाघमारे, डॉ. एच. आर. निरंकारी, डॉ. दीपाली पाटील आदी उपस्थित होते. संपादन यशवंत केसरकर

Web Title: Action against Sarpanch in case of corona of senior citizens deprived of vaccination: Collector Desai