कोल्हापूर जिल्ह्यात 48 कृषी सेवा केंद्रांना दणका़ 

कोल्हापूर : वाढीव दराने बी-बियाणे, खते, औषधांची विक्री करणे, विक्री आणि शिल्लक यात तफावत असणे, अशा विविध कारणांमुळे जिल्ह्यातील 26 कृषी सेवा केंद्रांवर न्यायालयीन कारवाई करण्यात आली आहे. 22 कृषी केंद्रांवर कारवाई प्रस्तावित केल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे यांनी मंगळवारी दिली. शेतकऱ्यांना योग्य दरात खते, बी-बियाणे, औषधे, किटकनाशके मिळावीत, यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी सुरू आहे. दरम्यान, कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्ह्यातील खरिपाचा आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. श्री. वाकुरे म्हणाले, "जिल्ह्यात बी-बियाण्याची जादा दराने विक्री केली जाते. युरिया खतावर लिंकिंग दिले जाते. खतांचा साठा करून ठेवणे अशा तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील 1928 कृषी केंद्रांची तपासणी केली होती. काही कृषी सेवा केंद्रांमध्ये शिल्लक साठा आणि विक्री, बिल दिलेले नसणे, युरियावर लिंकिंग दिल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार तपासणी करून पंधरा दिवसांत म्हणणे देण्याची मुभा दिली होती. यामध्ये सेवा केंद्र चालकांकडून आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या माहितीमध्ये तफावत होती. अशा केंद्रांवर कारवाई केली आहे.`` यामध्ये 3 सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द केले, तर 12 केंद्रांचे परवाने निलंबित केले आहेत. तब्बल 26 केंद्रांवर न्यायालयात दावे दाखल आहेत. 22 दुकानांवर कारवाई प्रस्तावित आहे. याशिवाय एका दुकानावर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. 9 कृषी सेवा केंद्रचालकांना सक्त ताकीद देऊन सुधारणा न झाल्यास परवाना निलंबित करण्याचा इशाराही दिला असल्याचेही श्री. वाकुरे यांनी सांगितले. कृषिमंत्र्यांकडून कौतुक

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे आणि त्यांच्या पथकाने लॉकडाउन असतानाही चांगले काम केले आहे. शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे; पेरणी, भरणी, तपासणी कशी करावी, याबाबत ऑनलाईन आणि सोशल मीडियावरून दिलेली माहिती तसेच पी. एम. किसान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलेला लाभ कौतुकास्पद असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले आहे. पावसाची सरासरी वाढली

2015 पासून जिल्ह्यात सरासरी 1899 मिलिमीटर पावसाची नोंद गृहीत धरली जात होती. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे यावर्षीपासून जिल्ह्यातील वार्षिक पर्जन्यमान 1964 मिलिमीटर नोंद केली असल्याचेही वाकुरे यांनी सांगितले.

Web Title: Action taken against 48 agricultural service centers in Kolhapur district