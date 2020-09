स्वॅब दिल्यानंतर फिरणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवा ः मंत्री हसन मुश्रीफ

कोल्हापूर ः कोरोना हा रोग फक्त संसर्गामुळेच होतो. त्यामुळे नागरिकांनी फारच खबरदारी घेण्याची आवश्‍यकता आहे. हातजोडून मी कळकळीची विनंती करतो की, प्रशासनाच्या सूचनाच्याकडे दुर्लक्ष करू नका, त्याचे परिणाम आज भोगतो आहे, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.

दरम्यान, अनेक जण स्वॅब देऊन सर्वत्र फिरत असतात. अशांना रिपोर्ट येईतोपर्यंत घरीच राहण्याची सक्ती केली पाहिजे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडाची वसुली केली पाहिजे. घरी किंवा हॉटेलमध्ये उपचाराची परवानगी घेतलेले सुद्धा काही रुग्ण बाहेर फिरून संसर्ग वाढवत आहेत, अशा लोकांना सक्तीने तुरुंगात पाठवले पाहिजे, असेही श्री. मुश्रीफ यांनी यासंदर्भात पत्रकात म्हटले आहे. मास्क वापरण्याबाबत दंडाची रक्कम पाच हजार रुपये केली पाहिजे व जिल्हा पोलीस प्रमुख यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन पोलिसी खाक्‍या दाखवला पाहिजे. ई -पास सवलत, लॉकडाऊन व इतर प्रक्रिया बंद झाल्यामुळे पोलिसांनी या कामामध्ये लक्ष घालावे. प्रशासनाने कोणाचीही फिकीर न करता, या गोष्टी कोरोना संसर्ग कमी करण्यासाठी केल्याच पाहिजेत, असेही मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.

रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. रात्री एक-दोन वाजेपर्यंत मी जागून बेड मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत असतो. रुग्णांना बेड मिळत नाही. दवाखान्यामध्ये चकरा मारल्या, रुग्ण दगावला या बातम्या मला व तुम्हा सर्वांना अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. त्यांच्यामुळे प्रादुर्भाव वाढतो

अनेक लोकांना न्यूमोनिया झालेचे सांगितले जाते. त्यांची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह येते. त्यामुळे टेस्ट निगेटिव्ह म्हणून ते बाहेर फिरतच राहतात व संसर्ग करून इतरांना बाधित करतात. तज्ञांच्या मते ते कोरोनाग्रस्तच असतात. त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर उपचार झाले पाहिजेत व अशा न्यूमोनियाग्रस्त व्यक्तीने दवाखान्यांमध्ये किंवा घरीच उपचार घेतले पाहिजेत व दहा दिवस विलगीकरण केले पाहिजे. यामुळेसुद्धा प्रादुर्भाव वाढत आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे. संपादन - यशवंत केसरकर

