खिळेमुक्त झाडानंतर कोल्हापूर शहर व्हावे फलकमुक्त

कोल्हापूर : शहरात "खिळेमुक्त झाड' उपक्रम राबविला गेला. आता अशाच पद्धतीने रस्त्याकडील आणि चौकाचौकातील अनाधिकृत फलक काढण्याचा उपक्रम महापालिकेने हाती घेतल्यास नक्कीच कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण कमी होईल. यासाठी महापालिका अतिक्रमण विभाग आणि इस्टेट विभागाने पुढाकार घेतल्यास शहराचे विद्रुपीकरण आपोआपच रोखले जाईल. कोल्हापूर शहराचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी आजपर्यत अनेकवेळा वेगवेगळे उपाय झाले आहेत. यातूनच शहरातील चौकाचौकांत आयलॅण्डची उभारणी झाली. प्रत्यक्षात त्याची देखभाल दुरुस्ती, संबंधितांकडे होती. मात्र आजची शहरातील स्थिती पाहता, हे चौकच विद्रुपीकरणाचे कारण बनले आहेत. याचबरोबर शहरातील काही दुभाजकांवर सुशोभीकरणासाठी लावलेल्या झाडांच्या ठिकाणीही फलक उभारले जातात. त्यालाही पायबंद घालणे आवश्‍यक आहे. शहरातील प्रमुख मार्गावर ठिकठिकाणी छोटे-मोठे विना परवाना फलक दिसतात. याचे महापालिकेस कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. त्यांच्यामुळेही शहराच्या विद्रुपीकरणात भरच पडत आहे. अनेकवेळा महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने हे विद्रुपीकरण रोखण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला राजकीय हस्तक्षेपामुळे बळ मिळाले नाही. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. परिणामी इतर कोणता हस्तक्षेप आता होणार नाही, याचाच फायदा घेऊन महापालिका अतिक्रमण विभागाने शहराचे विद्रुपीकरण करणारे अनधीकृत फलक काढावेत. शहर विद्रुपीकरण कायद्यानुसार महापालिकेचे कर्मचारी संबंधित पोलिस ठाण्यात याबाबतची तक्रार देऊ शकतात. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार संबंधितावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.

- प्रमोद जाधव, पोलिस निरीक्षक ः जुना राजवाडा

