कोल्हापूर - काल बंद झालेले राधानगरी धरणाचे दोन दरवाजे आज दुपारी एकच्या सुमारास पुन्हा उघडले आहेत. तीन आणि सहा क्रमांकाचे दोन स्वयंचलित दरवाजे उघडले असून त्यातून 4 हजार 256 क्‍युसेक्‍स पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे. पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 40 फूट 6 इंचावर कायम आहे. जर धरण क्षेत्रात पाऊस वाढला आणि धरणाचे आणखी दोन दरवाजे उघडले तर पंचगंगा पुन्हा धोक्‍याच्या पातळीकडे जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तीन ते सहा ऑगस्ट दरम्यान जिल्ह्यात 100 मिलीमीटर पेक्षा अधिक पाऊस रोज होत होता. त्यामुळे पचंगंगा नदीची पाणी पातळी 43 फुटांपेक्षा अधिक पोचल्यामुळे ती धोक्‍याच्या पातळीवरून वाहू लागली होती. यामध्ये धरणाचे पाणी सोडले नव्हते तरीही अतीवृष्टीमुळे महापूर आला होता. त्यानंतर राधानगरी धरणातील पाणीसाठी अधिक झाल्यामुळे चार स्वयंचलित दरवाजे उघडले होते. त्यातून चार हजारांहून अधिक क्‍युसेक्‍स पाण्याचा विसर्ग झाला. त्यापैकी काही पाणी भोगावतीनदीसह पंचगंगेत येत होते. त्यामुळे पावसाने उघडीप दिल्यानंतर ही धोकापातळी कायम होती. वाचा - कोल्हापूर पूरग्रस्तांच्या व्यथा ; मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा राधानगरीचे दोन दरवाजे दोन दिवसापूर्वी तर काल दोन दरवाजे बंद झाल्यामुळे काही प्रमाणात महापुराची स्थिती कमी होण्याचे संकेत मिळाले होते. आज दुपारी एकच्या सुमारास पुन्हा एकदा तीन आणि सहा क्रमांकाचे स्वयंचलित दरवाजे उघडल्यामुळे त्यातून एकूण 4 हजार 256 क्‍युसेक्‍स पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे. साधारण 12 तासांत हे पाणी पंचगंगेला मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापुराची धास्ती कमी होत असतानाच धोक्‍याच्या पातळीवरून इशारापातळीकडे जाणारी पंचगंगा पुन्हा धोक्‍याच्या पातळीकडे जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

