अखेर गव्यांच्या कळपाला हुसकावून लावले

गारगोटी : मुदाळ, व्हनगुती, श्रीनगर वसाहतमार्गे वाघापूरच्या हद्दीत घुसलेल्या चार गव्यांच्या कळपाला वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सलग पाठलाग करून अखेर हुसकावून लावले. वेदगंगा नदीकाठावरून गव्यांचा कळप पुढे निढोरी-मुरगूडच्या दिशेने निघून गेला. यानंतर वन कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. गव्यांचा कळप बुधवारी रात्री मुदाळ, व्हनगुतीच्या हद्दीत आला होता. त्यांनी शेतात धुडगूस घालून पिकांचे नुकसान केले. परिसरात गव्यांचा कळप आल्याचे समजताच शेतकऱ्यांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, आज सकाळी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती समजताच गव्यांच्या कळपाचा शोध घेतला. त्यांचा पाठलाग करून त्यांना सलग चार-पाच तास हुसकावून लावले. दुपारच्या सुमारास वाघापूरचे शेतकरी युवराज दाभोळे, तानाजीराव कुरडे यांच्या शेतातील घरानजीक मक्‍याच्या शेतात चार गवे लपून बसले होते. वन कर्मचाऱ्यांनी गव्यांवर पाळत ठेवून अखेर त्यांना तेथून हुसकावून लावले. यानंतर हा गव्यांचा कळप वेदगंगा नदीच्या काठावरून निढोरी-मुरगूडच्या हद्दीत घुसला. दरम्यान, वन कर्मचाऱ्यांनी नदीकाठावरील शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या. कोल्हापूर संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

Web Title: Aker drove away the herd of cows