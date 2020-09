कोल्हापूर  शहरात कोरोना पाठोपाठ सारी धोका ; सर्व्हेक्षणात आढळले 100 रुग्ण

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात कोरोनापाठोपाठ आता सारी आजाराचा धोका वाढला आहे. शहरात "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' या मोहिमेअंतर्गत सुरू असलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती पुढे आले आहे. रविवारी (ता.20) सारीचे 88 रुग्ण होते. सोमवारी (ता.21) एकाच दिवसात नव्या 12 रुग्णांची त्यात भर पडली आहे. त्यामुळे शहरात सारीचे 100 रुग्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरात एप्रिलमध्ये कोरोना रुग्ण सापडला. सहा महिन्यांत 12 हजारांवर रुग्ण सापडले आहेत. अनेक रुग्णांना आजही रुग्णालयात बेड मिळत नाही, ही बाब एकीकडे असताना दुसऱ्या बाजूला खासगी रुग्णालयातून मात्र मोठ्या प्रमाणात अर्थिक लूट होत आहे. यात कोरोनामुळे शहरात अशी स्थिती निर्माण झाली असतानाच कोरोनापाठोपाठ सारीचेही रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. 15 सप्टेंबरपासून महापालिकेने पुन्हा एकदा सर्वेक्षण सुरु केले आहे. "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' या मोहिमेतून सुरू असलेल्या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेची सहाशेहून अधिक कर्मचारी सर्वेक्षण करतात. घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण केले जाते. यात प्रत्येकाच्या घरात जाऊन कोणाला काय त्रास होत आहे. याची माहिती घेतली जात आहे. या सर्वेक्षणातूनच शहरात सारीचेही रुग्ण आढळून येत आहेत. गेल्या आठवड्याभरात या आजाराने त्रस्त असणारे 100 रुग्णांची नोंद महापालिकेकडे झाली आहे. या रुग्णांना जवळच्या नागरी आरोग्य केंद्राकडे कनेक्‍ट केले जातात. त्यांच्यावर तातडीने उपचार केले जातात. सर्वेक्षणावेळी काही नागरिकांकडून माहिती लपविण्याचाही प्रयत्न केला जातो, पण ही माहिती लपविणे हा धोकाच आहे. प्रत्यक्षात आजाराचे लवकर निदान झाले तर लवकर उपचार होतात आणि रुग्ण बरे होतात. सारीचेही रुग्ण आढळून येत आहेत, हे खरे आहे. महापलिकेकडून सर्वेक्षणाला येणाऱ्यांना सहकार्य करा, वस्तुनिष्ठ माहिती द्या. नागरी आरोग्य केंद्रात उपचाराची सोय आहे. ताप, सर्दी, खोकला हीच लक्षणे दिसून येतात. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता, अशाप्रकारची लक्षणे आढळली तर ताबडतोब महापलिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा.

- डॉ. पोळ, आरोग्याधिकारी, महापालिका. सारीची लक्षणे अशी :

-वयोवृद्ध, बालके व रोगप्रतिकारकशक्ती कमी असलेल्यांना सारी लवकर होतो.

-श्वास घ्यायला खूप त्रास होणे, खूप ताप, सर्दी, खोकला लागणे.

-फुप्फुसांत सूज येणे, कमी काळात पेशंट सिरियस होणे. शहरात 11 नागरी आरोग्य केंद्रात व्यवस्था

महापालिकेने सारी रोगाशी संबधित रुग्णावर उपचार करण्यासाठी महापालिकेच्या 11 नागरी आरोग्य केंद्रात उपचराची व्यवस्था केली आहे. याठिकाणी तज्ञ डॉक्‍टरांच्या मार्गदर्शनाखाली रुग्णांवर उपचार केले जाणार आहेत. त्यामुळे लोकांनी काळजी करु नये, पण वेळीच तपासण्या करुन उपचार सुरु केला तर कोणताही धोका उदभवणार नाही.

