दुकानांना सातपर्यंत परवानगी द्याः जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

कोल्हापूर ः राज्य सरकारने 31 मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार सर्वच दुकाने, व्यापारी आस्थापनांना सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. जिल्ह्यातही याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. आमदार चंद्रकांत जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले.

निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, मिशन बिगिन अगेन, अनलॉक 1 या शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात अत्यावश्‍यक व जीवनावश्‍यक व्यापारी आस्थापने सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील व्यापारी आस्थापनेदेखील सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी द्यावी, तसेच जिल्ह्यामध्ये व्यापारी आस्थापने चालू करत असताना खालील मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, याची कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजतर्फे कोल्हापूर व्यापाऱ्यांच्या वतीने हमी दिली आहे.

यावेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संजय शेटे, उपाध्यक्ष शिवाजीराव पोवार व संजय पाटील, मानद सचिव वैभव सावर्डेकर, संचालक अजित कोठारी व तौफीक मुल्लाणी तसेच जयंतकुमार गोयानी उपस्थित होते. व्यापाऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी

- मालक-कर्मचाऱ्यास मास्क अत्यावश्‍यक

- दुकानाबाहेर मीटरचे चौकोन आखावेत

- मास्क लावलेल्या ग्राहकांना सॅनिटायझर देऊन प्रवेश

- काऊंटर व ग्राहक यांच्यात एक मीटरचे अंतर

- दुकान नेहमी सॅनिटायझर करून स्वच्छ ठेवणे

- कर्मचार्यांसाठी आरोग्य सेतू ऍप डाऊनलोड करुन घेणे

Web Title: Allow shops up to seven