क्वारंटाईन झालेल्या माजी विद्यार्थ्यांनी पाडळीतील शाळेची केली स्वच्छता

घुणकी, ता.24 : हातकणंगले तालुक्‍यातील पाडळी येथील प्राथमिक शाळेत असलेले क्वारंटाईन तीन माजी विद्यार्थी शाळेची स्वच्छता करण्यात होम क्वारंटाईनचा वेळ खर्चित असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.

मुंबई, पुण्यासह अन्य जिल्ह्यांतील आलेल्या गावातील व्यक्तींच्या तपासणी झाल्यानंतर गावातील प्राथमिक शाळेत क्वारंटाईन केले जाते.

पाडळी येथील शाळा जिल्ह्यात आघाडीवर आहे. विविध पुरस्कारही मिळाले आहेत. नुकताच जिल्हा परिषद कोल्हापूरचा "डॉ.जे. पी. नाईक माझी समृद्ध शाळा' हातकणंगले तालुक्‍यातील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार विकास विद्यामंदिर पाडळी शाळेस प्रथम क्रमांक मिळाला.

गावातील माजी विद्यार्थ्यांसह नागरिकांनी देणगीतून शाळा सुंदर केली आहे. येथे क्वारंटाईन झालेले माजी विद्यार्थी शाळेत वास्तव्यास आहेत. त्यांनी आपल्या क्वारंटाईनच्या काळातही सकारात्मक विचार व इच्छाशक्ती दाखवून शाळेचा परिसर स्वच्छ केला. बाग स्वच्छ करून झाडांना पाणी घातले. वर्गातील आतील स्वच्छता केली. खरंतर क्वारंटाईनच्या काळात मनुष्य निराश होतो. आजारी असल्याप्रमाणे भावना निर्माण होते. पाडळीच्या सुपुत्रांनी आपण ज्या शाळेत शिकलो व मोठे झालो, त्या शाळेची स्वच्छता करून शाळेचे ऋण फेडण्याचे काम केल्याने नागरिकांतून समाधान व्यक्त झाले.

Web Title: Alumni who have been quarantined Cleaning of school in Padli