आणि दुगुनवाडी ग्रामस्थांची मगरमिठी सैल झाली

दुगूनवाडी (कोल्हापूर) ः येथील आप्पासाहेब पाटील यांच्या विहिरीतील मगर पकडण्यात अखेर आज यश आले. वन विभागाच्या वन्यप्राणी रेस्क्‍यू टीमने दुगूनवाडी-मुंगूरवाडी ग्रामस्थांच्या मदतीने ही मगर पकडली. त्यासाठी विहिरीतील सारे पाणी उपसण्यात आले होते. मगरीला पकडल्याने ग्रामस्थांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे. येथील मुंगूरवाडीच्या ओढ्यात गेल्या दोन महिन्यापासून मगरीचा वावर होता. ग्रामस्थांना तिचे दर्शन घडत होते. त्यामुळे ग्रामस्थांत भितीचे वातावरण होते. दरम्यान, मंगळवारी (ता.3) ही मगर ओढ्याच्या काठी असणाऱ्या आप्पासाहेब पाटील यांच्या विहिरीत जाताना काही जणांनी पाहिले. त्याची कल्पना वन विभागाला देण्यात आली होती. वन विभागाने सतर्कता बाळगत ग्रामपंचायत, तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते, ग्रामस्थांच्या सहकार्याने रात्रभर प्रकाशाची व्यवस्था केली. इंजनाने विहिरीतील पाणी उपसण्यास सुरवात केली. सुमारे 15 ते 20 फूट पाणी उपसण्यात आले. आज सकाळी कोल्हापूर येथील वन्यप्राणी रेस्क्‍यू टीम दुगुनवाडीत दाखल झाली. या टीमने ग्रामस्थांच्या सहकार्याने सकाळी साडेदहाला मगरीला पकडले. तिला कोणतीही इजा होणार नाही याची काळजी घेतली. पकडलेली मगर सात ते आठ फूट लांब आहे. सुमारे 60 किलो वजन आहे. रेस्क्‍यु टीमचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. संतोष वाळवेकर यांनी सदर मगरीची वैद्यकीय तपासणी केली. मगर तंदुरुस्त असल्याने तिला मानवी वस्तीपासून दूर नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाणार आहे. वन विभागामार्फत मगर कोल्हापूर येथे पाठविली आहे.

कोल्हापूरचे उपवनसंरक्षक हणमंत धुमाळ, आजऱ्याचे वनक्षेत्रपाल सुनिल लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल अशोक कोरवी, वनरक्षक राजेंद्र नाईक, नागेश खोराटे, रणजित पाटील, रेस्क्‍यु टीमचे डॉ. संतोष वाळवेकर, प्रदीप सुतार आदीचा पथकात समावेश होता.

