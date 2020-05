आणि लोक जीवाच्या आकांताने ओरडत रसत्यावर

राशिवडे बुद्रुक : महिनाभर नीरव शांतता अनुभवत असलेल्या भोगावती कारखाना स्थळावरील नागरिकांना काल रात्री एका स्फोटाने हादरवून टाकले. दत्त मंदिराच्या बाजूला असलेल्या दगडाच्या खाणीत अचानक सुरुंगाचा स्फोट झाल्याने लोकांची अक्षरशः भंबेरी उडाली. कानठळ्या बसविणारा आवाजामुळे जीवितास धोका असल्याने शंभरवर लोकांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे. भोगावती कारखान्यापासून हाकेच्या अंतरावर दगडाची खाण होती. उत्खनन बंद ठेवले होते; मात्र काल अचानक भूसुरुंग लावून खाणीतील दगड काढण्याचा प्रकार झाला. रात्री साडेनऊच्या सुमारास प्रचंड स्फोटाच्या आवाजामुळे कॉलनीसह कारखाना परिसरातील नागरिक हादरून गेले. घरातून सगळेच बाहेर रस्त्यावर ओरडत आले. परिते (ता. करवीर) येथील दोघांनी हे कृत्य केल्याचे पुढे आले. त्यांच्या विरोधात आज नागरिकांनी जिल्हाधिकारी व तहसीलदाराकडे तक्रार केली. निवेदनावर किरण पाटील' संग्राम पाटील' संदीप पाटील आदी सत्तरवर लोकांच्या सह्या आहेत.

याबाबत मंडल अधिकारी धनाजी कलिकते यांच्याशी संपर्क साधला असता लॉकडाउनच्या काळात कोणत्याच उत्खननाला परवानगी दिलेली नाही. यामुळे नेमके काय घडले आहे याची चौकशी करून योग्य निर्णय घेऊ असे सांगीतले. लोक ओरडत रस्त्यावर

खाण परिसरात लोकवस्ती असल्याने उत्खनन बेकायदेशीर ठरवून खाण बंद केली आहे; मात्र अचानक रात्री झालेल्या स्फोटाने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. स्फोट इतका मोठा होता की याच्या आवाजाने प्रत्येक घरातील लोक ओरडत रस्त्यावर आले होते.

