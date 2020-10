अन्नपूर्णा शुगरची उभारणी महिन्यात पुर्ण करणार ः संजयबाबा घाटगे

म्हाकवे कोल्हापूर, : अन्नपूर्णा साखर कारखान्याची उभारणी महिन्याभरात पुर्ण होईल. सभासद, कार्यकर्त्यांची अस्मिता असणाऱ्या या साखर कारखान्याचा कारभार पारदर्शक असेल,असे प्रतिपादन कारखान्याचे अध्यक्ष संजय घाटगे यांनी केले.

केनवडे (ता.कागल) येथील अन्नपुर्णा शुगर ऍन्ड जॅगरी वर्क्‍सच्या चिमणी उभारणी प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ए. वाय. पाटील म्हाकवेकर होते. यावेळी अरुंधती घाटगे, एस. व्ही. पाटील, शिवसिंह घाटगे उपस्थित होते.

संजय घाटगे म्हणाले,""कष्टकरी, श्रमजीवी कार्यकर्त्यांच्या बळावरच आमची राजकीय वाटचाल सुरू आहे. कारखान्याचा उभारणीसाठी सभासदांनी प्रचंड प्रमाणात शेअर्सला प्रतिसाद दिला आहे. शेतकरी,सभासदांच्या हिताचाच कारभार केला जाईल.'

जिल्हा परिषद सदस्य अंबरिषसिंह घाटगे म्हणाले,"जीवाला जीव देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या बळावर बाबांनी अनेक राजकीय चढउतार पाहिले. अन्नपूर्णा शुगरच्या रुपाने शेतकरी, सभासद, कार्यकर्त्यांच्या हक्काचा साखर कारखाना उभा राहत आहे.''

प्रास्ताविक के. के. पाटील यांनी केले. दत्तोपंत वालावलकर, धनाजी गोधडे, आनंदा तळेकर, विश्वास दिंडोर्ले, एम. बी. पाटील, राजु भराडे, सुभाष करंजे, मल्हारी पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी चिमणी उभारणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मान्यववरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमास चीफ इंजिनियर शिवाजी शेवडे, चीफ केमिस्ट श्री माने, शेती अधिकारी संजय पाटील उपस्थित होते. जनसंपर्क अधिकारी सिद्राम मांडरेकर यांनी आभार मानले.

