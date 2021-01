भुयारी गटारप्रश्नी इचलकरंजीत लवाद नियुक्तीस मंजुरी

इचलकरंजी : भुयारी गटार योजनेची मक्तेदार कंपनी केआयपीएल व्हिस्टाकोअर आणि पालिका यांच्यातील व्यावहारिक वादावर मार्ग काढण्यासाठी लवाद नियुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वादळी चर्चेनंतर आज पालिका विशेष सभेत घेण्यात आला. योजनेच्या उर्वरित कामाची तातडीने निविदा काढण्याचेही सर्वानुमते ठरले. या विषयासंदर्भात विरोधकांनी अनेक प्रश्‍न उपस्थित केल्याने प्रशासनाला उत्तर देताना नाकीनऊ आले. नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली घोरपडे नाट्यगृहात ही सभा झाली. सभेसमोर केवळ चारच विषय होते; मात्र सुरवातीलाच सभा ऑनलाईन घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत विरोधकांनी आक्षेप घेतला. सर्वत्र ऑफलाईन सभा होत असताना इचलकरंजी पालिकेचीच सभा ऑनलाईन कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला. यासंदर्भातील आवश्‍यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील सभा ऑफलाईन घेण्यात येईल, असे नगराध्यक्षा स्वामी यांनी स्पष्ट केल्यानंतर या वादावर पडदा पडला. भुयारी गटार योजनेची मक्तेदार कंपनी केआयपीएल व्हिस्टाकोअर कंपनी आणि पालिका यांच्यात योजनेचे काम आणि बिलांची पूर्तता याबाबत वाद निर्माण झाला आहे. यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लवाद नियुक्त करण्याचा विषय सभेसमोर होता. या विषयावर नगरसेवक शशांक बावचकर, प्रकाश मोरबाळे, राहुल खंजीरे यांनी विविध प्रश्‍न उपस्थित केले. यावेळी प्रशासनाकडून मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी स्पष्टीकरण दिले; मात्र त्यांच्या स्पष्टीकरणाने समाधान झाले नाही. विरोधकांनी लवाद नियुक्त करण्याची आवश्‍यकता नसल्याची भूमिका मांडली, तर उर्वरित कामाची निविदा प्रक्रिया राबविताना लवादाची भूमिका काय राहणार, अशी शंका यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केली. नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांनी लवाद नियुक्त करून दुसरीकडे निविदा काढण्यास काहीच अडचण नसल्याची भूमिका मांडली. निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाची लवाद म्हणून नियुक्ती करण्याची सूचनाही त्यांनी मांडली. निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार लवाद समितीला नसल्याचे मत कायदेशीर सल्लागाराकडून व्यक्त करण्यात आले. त्यानंतर लवाद नियुक्तीस सभागृहात एकमताने मंजुरी देण्यात आली. जलतरण तलावामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत

जलतरण तलावामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्याचा विषय सभागृहासमोर होता. यासंदर्भात नगरसेवक मदन कारंडे यांनी मागणी केली होती. यापूर्वी आजी-माजी नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी सवलत ज्येष्ठ नागरिकांनाही देण्यात येईल, असा ठराव करण्यात आला. पालिकेच्या दोन्ही जलतरण तलावांच्या ठिकाणी हा लाभ घेता येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

