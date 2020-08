कला शिक्षकाने हंपी दगडामध्ये कोरली 2 ते 18 सेमीची शिल्पे, वाचा नेसरीच्या कलासक्त शिक्षकाची कहाणी

नेसरी : मनाने एकदा ठरवलं आणि त्यानुसार प्रयत्न केले तर अनेक आवघड गोष्टी शक्‍य होवून जातात. असेच कार्य गडहिंग्लज तालुक्‍यातील नेसरी येथील एस. एस. हायस्कूलमधील कला शिक्षक सुनिल सुतार यांनी करून दाखविले आहे. कोरोना पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन काळात अख्ख जग थांबल असताना वेळेचा सदोपयोग करून हंपी दगडामध्ये 2 ते 18 सेंटीमिटरपर्यंत नाजूक अशी लक्षवेधी सुतार, लोहार कामात असलेली विविध साधने कोरली आहेत. कलेच्या व्यासंगाने झपाटलेल्या सुनिल यांनी कलेच्या जोरावर ओबड-धोबड दगडामध्ये जीव ओतून सुतार यांनी लक्षवेधी सुंदर दगडी शिल्पे कोरली आहेत. यामध्ये करवत, पातळी, चिरणे, डिशमिस, रंधा, कोनाळी, तासणी, कुऱ्हाड, खतावणी, गिरमिट या सुतार कामातील साधनांसह, तर ऐरण, घन, हातोडा, छन्नी, सांडशी या लोहार कामात असणाऱ्या साधनांचा त्यात समावेश आहे. सुतार यांनी कला शिक्षक म्हणून काम करत असताना चित्रकलेच्या माध्यमातून तैलचित्राद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराज शिवराजाभिषेक, निसर्ग चित्रे रेखाटली आहेत. शिल्प कलेच्या माध्यमातून शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर आदी राष्ट्रपुरूषांच्या विषयावर उठावदार शिल्पे कोरली आहेत. शाळेत जयंती, पुण्यतिथी व सेवानिवृत्त कर्मचारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमातून रंगीत खडूंच्या माध्यमातून व्यक्‍तीचित्रे रेखाटण्याचे काम ते करतात. यापूर्वी सुतार यांनी नेसरी हरिजन वाडा येथे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, तुकाराम कोलेकर महाविद्यालय आवारात क्रांतीस्थळ आदी सार्वजनिक ठिकाणी लक्षवेधी उठावदार शिल्पांसह पेन्सिलवर वर्ल्डकप प्रतिकृती कोरली आहे. कल्पकतेच्या अविष्कारातून साबण, खडू, मेणबत्ती यांचा वापर करून साखळी, प्राणी, कोल्हापूरी चप्पला, देवदेवतांच्या प्रतिमा करून आपली कसब दाखवली आहे. सुतार यांना जिल्हा परिषद सदस्य तथा संस्थाध्यक्ष ऍड हेमंत कोलेकर यांचे सतत प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यांनी कोरोना काळात कोरोना प्रबोधनात्मक गीत तयार करून त्याचे गायन केले आहे. आठ दिवसाच्या परिश्रमानंतर शिल्पे

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात कडकडीत लॉकडाउन होता. तेव्हा घरातून बाहेर पडणे जिकीरीचे होते. परंतु, अंगातील कलागुण गप्प बसू देत नव्हते. उपलब्ध हंपी दगडामध्ये सुतार, लोहार कामासाठी लागणारी साधने बनविण्याचा निर्धार केला. आठ दिवसाच्या परिश्रमानंतर दगडामध्ये साधन शिल्पे तयार झाली.

- सुनिल सुतार, एस. एस. हायस्कूल, नेसरी संपादन - सचिन चराटी

