आषाढी जत्रांना आजपासून प्रारंभ.. पण पी ढबाक नाहीच 

कोल्हापूर : आषाढाला मंगळवारपासून (ता. 22) प्रारंभ होणार आहे, यंदाच्या त्र्यंबोली यात्रेवर कोरोनाचे सावट राहणार आहे. यात्रेच्या निमित्ताने विविध तालीम संस्थांच्या निघणाऱ्या मिरवणुका होणार असून केवळ साध्या पद्धतीने गल्ली-गल्लीत हा सोहळा साजरा होणार आहे. आषाढी एकादशीनंतर त्र्यंबोली यात्रांना प्रारंभ होणार असला तरी आषाढातील परडी यात्रांच्या निमित्ताने नदीत नैवेद्य व पूजेचे साहित्य न टाकण्याचे आवाहन विविध माध्यमातून सुरू झाले आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागातील म्हाईही साध्या पद्धतीने होणार आहे. लॉकडाउनच्या काळात प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होऊन पंचगंगा नदीचे पाणी नितळ झाले. त्यानंतर महापालिकेने नदीत प्रदूषण करणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष घाटावर जाऊन कारवाई केली. लॉकडाउनच्या काळात पंचगंगा स्मशानभूमीत मोजक्‍याच लोकांच्या उपस्थितीत रक्षाविसर्जन होऊ लागले. त्याशिवाय केवळ कमीत कमी पदार्थ असणारा एकच नैवेद्य ठेवण्याचा नवा पायंडा सुरू झाला. त्यामुळे अन्नाची नासाडी कमी होऊ लागली. त्यामुळे एकच नैवेद्याच्या संकल्पनेलाही कोल्हापूरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आषाढातील यात्रांच्या निमित्ताने पुन्हा नदीचे प्रदूषण होऊ नये, यासाठी आता विविध प्रबोधनात्मक उपक्रम सुरू झाले आहेत.

Web Title: Ashadhi fairs start from today .. but not P Dhabak