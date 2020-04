बेळगावात चर्चा शबरीच्या आश्रमाची ; रामायण मालिकेशी काय आहे संबंध ? 

बेळगाव - लॉकडाऊन काळात केंद्र सरकारने जुन्या गाजलेल्या मालिकांचे पुनर्प्रसारण सुरु केले आहे. याला नागरिकांचाही चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. मात्र, सध्या बेळगाव भागात चर्चा आहे ती रामाची भूमिका केलेल्या अरुण गोविल यांनी सांगितलेल्या शबरीच्या आश्रमाबाबतची. गोविल यांनी बेळगाव परिसरात शबरीचा आश्रम होता. या भागातच राम व लक्ष्मण यांनी कबंध राक्षसाचा वध केला होता, अशी माहिती देणारा व्हिडीओ जारी केला असून हा व्हिडीओ सध्या बेळगाव परिसरात प्रचंड हिट होत आहे. रामायण मालिका पुन्हा दाखविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मालिकेला पुन्हा प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. याबाबत व्हिडीओवरुन प्रेक्षकांशी संवाद साधताना, रामायण काळात उल्लेख असणाऱ्या काही स्थळांबाबत गोविल यांनी माहिती दिली आहे. त्यानुसार बेळगाव येथे शबरीचा आश्रम होता. तसेच कबंध राक्षसाचा येथेच वध करण्यात आला होता. त्यानंतर राम व लक्ष्मण सुग्रीवचा शोध घेण्यासाठी पुढे निघून गेले, अशी माहिती दिली आहे. पौराणिक काळातील माहितीनुसार रामदुर्ग तालुक्‍यातील सुरेबानजवळ शबरी आश्रम होता. सुरेबानला पूर्वी शबरीवन म्हणून ओळखले जात होते. या गावाजवळ शबरीचे मंदिर असून यावरुन शबरी माता याठिकाणी भगवान रामाची वाट पाहत असल्याचे पुरावे मिळतात. तर रामदुर्ग तालुक्‍यातील करडीगुड गावाजवळ हे गाव आहे. येथे कबंध आश्रम होता. या ठिकाणी कबंध राक्षसाचा वध करण्यात आला. त्यांनतर तो राक्षस शापमुक्‍त झाला होता, अशी माहिती मिळते. यावरुन सीतेचा शोध घेत असताना राम व लक्ष्मण यांचा बेळगाव जिल्ह्यात वास असल्याचे प्रमाण मिळाले आहे. अरुण गोविल यांनी माहिती दिलेला व्हिडीओ जारी झाल्यानंतर सोशल मीडियावरुन हा व्हिडीओ सर्वत्र फिरविला जात आहे.

