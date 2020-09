चंदगड : जंगमहट्टी (ता. चंदगड) येथील धनगरवाड्यावरील दादू भागो शेळके (वय 65) अस्वल मादी आणि तिच्या दोन पिल्लांनी केलेल्या हल्यात गंभीर जखमी झाले. रविवारी (ता. 6) सायंकाळी सहाच्या सुमारास श्री. शेळके शेतात काम करीत असताना अस्वलांनी अचानकपणे त्यांच्यावर हल्ला केला. यात त्यांच्या मांडीला गंभीर जखमा झाल्या आहेत. त्यांच्यावर गडहिंग्लज येथे एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शेळके यांच्या डाव्या मांडीला मोठी जखम झाली आहे. शरीरावर अन्य पाच ठिकाणी नख्या व दात रुतवल्याचे दिसून येते. वनपाल एन. एम. धामणकर यांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने वनरक्षक दीपक कदम व वनमजूर नारायण गावडे यांना घटनास्थळी पाठवले. त्यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने शेळके यांना माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणले. तोपर्यंत रात्रीचे आठ वाजले होते. वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नसल्याने खासगी दवाखान्यात प्रथमोपचार करण्यात आले. वनक्षेत्रपाल दत्ता पाटील यांनी त्यांची भेट घेऊन आज येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी आणले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्याला पुढील उपचारासाठी गडहिंग्लज येथील खासगी दवाखान्यात दाखल केले आहे. तातडीची मदत म्हणून वन विभागाकडून पाच हजार रुपये देण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगितले. वनरक्षक एम. आय. सनदी, पुंडलिक नागुर्डेकर, विश्‍वनाथ नार्वेकर यांनी सहकार्य केले. महिन्यात दुसरी घटना

जुलै महिन्यात पिळणी येथील उत्तम गावडे या तरुणावर अस्वलाने हल्ला केला होता. त्यानंतर महिनाभरातच शेळके यांच्यावर हल्ला केला. या विभागात अस्वलांचा वावर असून नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन वन विभागाकडून करण्यात आले आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: An Attack On An Old Man By A Female Bear Kolhapur Marathi News