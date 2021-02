गडहिंग्लजला सरपंच निवडीच्या तारखेकडे लक्ष

गडहिंग्लज : तळेवाडी (ता. गडहिंग्लज) येथील सरपंच आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्‍यातील सरपंच निवडीलाच स्थगिती मिळाली होती. या गावचे आरक्षण बदलले, तर तालुक्‍यातील काही गावचे आरक्षणही बदलण्याची शक्‍यता होती. पण, जिल्हाधिकाऱ्यांकडील सुनावणीत तळेवाडीचे आरक्षण जैसे-थे राहिले आहे. त्यामुळे तालुक्‍यातील इच्छुक सरपंचांचा जीव भांड्यात पडला आहे. त्यांचे लक्ष आता सरपंच निवडीच्या तारखेकडे लागले आहे. गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 50 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागल्या होत्या. ही संख्या एकूण ग्रामपंचायतींच्या निम्म्याहून अधिक आहे. यातील सहा ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या. उर्वरित 43 ग्रामपंचायतींसाठी मतदान झाले. शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे यावेळी मतदानानंतर सरपंच आरक्षण काढले. आरक्षणानंतर सरपंच निवडीसाठी 9 फेब्रुवारी ही तारीखही निश्‍चित झाली. मात्र, तळेवाडी येथील आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यामुळे 8 फेब्रुवारीला तालुक्‍यातील सर्वच गावच्या सरपंच निवडीला स्थगिती मिळाली. ग्रामपंचायत निवडणुकीत मोठ्या संघर्षातून सत्ता ताब्यात घेतली होती. आरक्षणाचे वजनही पारड्यात पडले होते. केवळ निवडीची औपचारिकता बाकी होती. या पार्श्‍वभूमीवर अनेक गावांतील इच्छुक सरपंचांनी जेवणाचा बेत, जल्लोषाची तयारीही केला होता. पण, निवडीला स्थगिती मिळाल्याने साऱ्या आनंदावर विरजण पडले होते. सुनावणीत तळेवाडीचे सरपंच आरक्षण बदलले, तर तालुक्‍यातील काही गावांतील आरक्षण बदलण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे तळेवाडीसोबतच अन्य गावांतील इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला होता. आरक्षण बदलले तर संधी हुकणार की काय, अशी चिंता लागून होती. मात्र, आरक्षण जैसे-थे राहिल्याने त्यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला आहे. सरपंच होणार म्हणून इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. तळेवाडी आरक्षणाचा निकाल लागल्यामुळे आपल्या गावचे सरपंच आरक्षणही कायम राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे लक्ष आता सरपंच निवडीच्या तारखेकडे लागले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लवकरच एक-दोन दिवसांत सरपंच निवडीची तारीख जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. पुन्हा हालचाली गतिमान...

सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिला आरक्षण आलेल्या गावात सरपंचपदासाठी चुरस आहे. कारण या ठिकाणी इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. त्यांनी सरपंचपदासाठी लॉबिंग केले होते. पण, निवडीलाच स्थगिती मिळाल्याने साऱ्या हालचाली थंडावल्या होत्या. जुनेच आरक्षण कायम राहणार असल्यामुळे इच्छुकांच्या हालचाली पुन्हा गतिमान झाल्या आहेत. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

