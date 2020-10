वित्त आयोग निधी वाटपाबाबत आजच्या सुनावणीकडे लक्ष 

कोल्हापूर : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर मंगळवारी (ता. 6) सुनावणी होत आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर याचिकाकर्त्या वंदना मगदूम यांच्याकडून याचिकेत दुरुस्ती केली आहे. यात जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कामकाजावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.

माजी महिला व बालकल्याण समिती सभापती मगदूम यांनी 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाला आव्हान दिले आहे.

जिल्हा परिषद पदाधिकारी निधी वाटपात मनमानी करत निधी वाटपाबाबत त्यांनी तक्रार केली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने काही मुद्यांबाबत याचिका कर्त्यांना दुरुस्ती करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार ही दुरुस्ती केली आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षांना सर्वसाधारण सभेचे अधिकार देता येत नसल्याची भूमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली आहे. तसेच स्वनिधी वाटप करत असताना सर्व सदस्यांना 3 लाख रुपये निधी देण्याचे निश्‍चित केले होते. मात्र अध्यक्षांनी आपल्या खासगी हायस्कूलसाठी स्वनिधीचा गैरवापर झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन घेण्याचे आदेश येण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेने सर्वसाधारण सभा घेतली आहे.

या सभेच्या वैधतेलाही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. जिल्हा परिषदेतील कारभाराबाबत याचिका दाखल होऊ लागल्या आहेत.

याच 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाबाबत भाजपाकडूनही एक याचिका दाखल केली आहे.



