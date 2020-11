गडहिंग्लज : परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम किती अवगत केला याची चाचपणी होय. खास करून पदवी अंतिम सत्राच्या परीक्षेचे महत्त्व तर त्याहून अधिक होय; परंतु नुकत्याच राज्यात झालेल्या पदवी ऑनलाईन परीक्षेच्या निकालाने पूर्वीचे सर्वच विक्रम मोडीत उच्चांक निर्माण केला. सरासरी 95 टक्‍क्‍यांहून जास्त निकाल लागल्याने पालकांतही आश्‍चर्याची भावना आहे. या जादा निकालामुळे प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी मार्चच्या सुरवातीला महाविद्यालयांचे कामकाज थांबविण्यात आले. मध्यापासून लॉकडाउन सुरू झाल्याने एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या परीक्षा रखडल्या. राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन उच्च शिक्षण विभागाने सर्वच वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या; परंतु युजीसीच्या तक्रारीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्याच्या सूचना दिल्या. परिणामी, गेल्या महिन्यात विद्यार्थ्यांना घराबाहेर पडावे लागू नये, फिजिकल डिस्टन्स राहावे यासाठी इतिहासात प्रथमच ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा झाल्या. विद्यार्थी शैक्षणिक वातावरणापासून सात महिने दूर असल्याने परीक्षेची काठिण्य पातळी जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आली होती. त्यातही परीक्षेतील प्रश्‍नाचे उत्तर विकल्पात (बहुपर्यायी) असल्याने ही बाबही विद्यार्थ्यांच्या पथ्यावर पडली. साहजिकच ही परीक्षा गुण मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना लॉटरी ठरली. सरसकट सर्वांनाच जास्त टक्के मिळाल्याने पुढील प्रवेश खडतर होणार आहे. दृष्टिक्षेपात निकाल

राज्यातील एकूण परीक्षार्थी 6 लाख : सरासरी निकाल 95 टक्के

शिवाजी विद्यापीठ 70 हजार : सरासरी निकाल 88.90 टक्के

पॉलिटेक्‍निक, डी फार्मसी 1 लाख 81 हजार : सरासरी निकाल 99.37 टक्के. समाजमाध्यमांवर चर्चा

परीक्षार्थींना भरभरून गुण मिळाले. ते इतके की, त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीतील ही टक्केवारी सर्वाधिक ठरली. महाविद्यालयाचे अमावस्या, पौर्णिमेला तोंड पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही नव्वदच्या घरात गुण मिळाले. पालकही या निकालाने अचंबित झाले. त्यांनी महाविद्यालयात संपर्क साधून निकालाची खात्री केली. समाजमाध्यमांवर तर कोरोना प्रसन्नपासून या अफाट गुणवत्तेमुळे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी परदेशी जाण्याच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

