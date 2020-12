अजबच; मांजर गायब झाल्याने दोघांना काठीने मारहाण 

कोल्हापूर - मांजर गायह झाल्याच्या कारणावरून लक्षीतर्थ वसाहतीत काठीने झालेल्या मारहाणीत दोघे जखमी झाले. महमंद युसूफ महात व हेमंत तांबेकर अशी जखमींची नावे आहेत. याप्रकरणी लक्ष्मीपुरी पोलिसांत दोघा संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी दिलेली माहिती, महमंद महात लक्षतीर्थ वसाहतीत राहतात. त्यांचा मित्र हेमंत तांबेकर हेही याच परिसरात राहतात. महात मंगळवारी (ता. 1) सकाळी हेमंत तांबेकर यांच्यासोबत परिसरातील किराणा दुकानाच्या दारात उभे होते. दरम्यान तेथे त्यांच्या ओळखीचा एक जण आला. त्याने काम आहे. हे पण वाचा - खून प्रकरणी दोघा सख्या भावांना आजन्म कारावास मोटारसायकलवर बस असे सांगून महात व तांबेकर यांना घेऊन गेले. त्यांना येथील आयडियल कॉलनी परिसरात संशियत सागर भाटे व राजू नदाफ यांनी अडवले. त्यांना नदाफ यांचे मांजर कोठे आहे, याची विचारणा केली; पण ते माहीत नसल्याचे महात यांनी सांगितले. याच कारणातून सागर व राजू यांनी त्यांना काठीने मारहाण केल्याची फिर्याद महमंद महात यांनी दिली. त्यानुसार सागर व राजूवर गुन्हा दाखल केला. संपादन - धनाजी सुर्वे

