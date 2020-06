रामानंदनगर ओढ्यातील भिंत पाडण्यास सुरवात 

जरगनगर : अखेर रामानंदनगर ओढ्यामधील अतिक्रमणात येणारी "ती' भिंत पाडण्यास सुरवात झाली आहे. महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी आदेश देऊनही ते पाडण्यात आली नव्हती. "सकाळ'मध्ये तसे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिका यंत्रणा जागी झाली आणि भिंत पाडण्याचे काम सुरू झाले. रामानंदनगरातील ओढ्याला पूर आल्यानंतर साठहून अधिक घरांत पाणी शिरते. रायगड कॉलनीचा पूल ते रामानंदनगर पुलापर्यंतच्या ओढ्याला दोन्ही बाजूनी भिंत बांधण्यात आली आहे. पुलाच्या पुढे असणाऱ्या ओढ्याची रूंदी कमी असल्याने पुलाच्या परिसरात पुराच्या पाण्याचा फुगवटा तयार होतो. घरात पाणी शिरून प्रापंचिक साहित्याचे नुकसान होते.

काही वर्षांपूर्वी पुलाच्या पुढील भागात अतिक्रमण करून भिंत बांधण्यात आली होती. त्याबाबत नागरिकांची तक्रार होती. नागरिकांनी ही भिंत पाडण्याचे निवेदन श्री. कलशेट्टी यांच्याकडे सादर केले होते. तत्काळ त्यांनी भिंतीची पाहणी करून ती पाडण्याचा आदेश प्रशासकीय बैठकीत दिला होता. मात्र, त्यांच्या आदेशाचे पालन तत्परतेने झाले नव्हते. पावसाळ्याच्या तोंडावर ही भिंत का पाडण्यात येत नाही, असा प्रश्‍न नागरिकांतून उपस्थित होता. "सकाळ टुडे'मध्ये त्यासंबंधी सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. प्रशासनाच्या पातळीवर हालचाली गतीमान होऊन भिंत पाडण्यास सुरवात झाली.

Web Title: Beginning to tear down the wall