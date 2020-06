कोल्हापूर ता.05 : शहरात ऑगस्ट 2019 मध्ये आलेल्या महापुरात बाधित झालेल्या मिळकत धारकांना आणि पाणी कनेक्‍शन धारकांच्या घरफाळा आणि पाणी पट्टीमध्ये ज्यां मिळकतींची पूर्ण पडझड झालेली आहे त्यांना शंभर टक्के सवलत तर ज्यां मिळकतीं पाण्यामध्ये अंशत: अथवा संपूर्ण बुडाल्या होत्या त्यांना पन्नास टक्के सवलत देण्यात आलीय. या सवलत योजनेत एकूण तीन हजार सातशे घरफाळा सवलत आणि तीन हजार बत्तीस पाणीपट्टी सवलत मिळकत धारकांचा समावेश आहे. याबाबतची माहिती आज महापालिकेने प्रसिध्द केली आहे.

ऑगस्ट 2019 मध्ये आलेल्या महापूरामध्ये पुरबधित क्षेत्रातील मिळकत धारकांना सवलत देण्याचा महासभा ठराव क्रं. 47 , 20 ऑगस्ट 2019 ला करण्यात आला होता. त्यानुसार समक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करून महापालिकेच्या तीन हजार सातशे मालमत्ता धारकांना तर तीन हजार बत्तीस नळ कनेक्‍शन धारकांना शंभर टक्के आणि पन्नास टक्के सवलत योजनेच्या यादीत समावेश करण्यात आला. या पात्र लाभार्थ्यांची यादी पालकमंत्री सतेज पाटील, महापौर निलोफर आजरेकर, आयुक्त डॉ मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या उपस्थितीत आज महापालिकेच्या संकेतस्थळावर आज ऑनलाईन जाहीर करण्यात आली.

यावेळी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी या यादी व्यक्तिरिक्त अन्य काही लाभार्थी असतील तर त्यांनी महापालिकेशी संपर्क साधाण्याचे आवाहन करण्याच्या सुचना केल्या. तसेच प्रसिध्द केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस द्वारे मेसेज द्यावा अशा सूचना केल्या.

आयुक्त डॉ मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी पूरबाधीत क्षेत्रातील गरीब नागरीकांना याचा फायदा व्हावा म्हणून हा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. शहरातील नागरीक महापालिकेस कायम सहकार्य करतात, असे सांगितले. यावेळी उपमहापौर संजय मोहिते, महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती शोभा कवाळे,परिवहन समिती सभापती प्रतिज्ञा उत्तुरे, उपायुक्त निखिल मोरे,करनिर्धारक संग्राहक संजय भोसले,मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक आदी उपस्थित होते.

शहरातील एकूण मिळकती : 1 लाख 44 हजार

पूरबाधित मिळकत लाभाथीं

घरफाळा सवलत लाभार्थी : 3700

पाणीपट्टी सवलत लाभार्थी : 3032

