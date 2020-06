पेन्शनरांसाठी मोठी बातमी ः विकलेल्यांना पेन्शनची मिळणार जादा रक्कम

कोल्हापूर ः विक्री केलेली पेन्शनची रक्कम पंधरा वर्षांनंतर व प्रदीर्घ लढ्यानंतर ईपीएस पेन्शनरांना मिळाली आहे. पेन्शनदारांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश मिळाले आहे, अशी माहिती सर्व श्रमिक संघाच्यावतीने दिली आहे.

ईपीएस पेन्शन योजनेमध्ये कामगारांना निवृत्ती वेळी पेन्शन विक्रीची (कम्युटेशन) सोय होती. पेन्शन विक्री केलेल्या रकमेची भरपाई करावी, अशी भूमिका सर्वप्रथम पेन्शनर संघटनांच्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय समन्वयाच्या दिल्ली येथील पहिल्या अधिवेशनात 2012 मध्ये मांडली. यानंतर देशभरात समन्वय व त्याच्या घटक संघटनांनी या मागणीचा सतत पाठपुरावा केला. तीन वर्षांपूर्वी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या विश्‍वस्त मंडळात (सीबीटी) या विषयावर चर्चा होऊन निर्णय झाला; परंतु केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेणे टाळले होते. समन्वय समिती व घटक संघटनांनी तीन वर्षे पाठपुरावा केल्यामुळे सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले आहे, अशी प्रतिक्रिया समन्वय समितीचे सहनिमंत्रक अतुल दिघे यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, 2008 पूर्वी निवृत्त झालेल्या व पेन्शन विक्री केलेल्या पेन्शनरांना याचा फायदा मिळणार आहे. ज्याने पेन्शन पंधरा वर्षे घेतली आहे. त्याला विक्री केलेली रक्कम सोळाव्या वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात वाढवून मिळणार आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

Web Title: Big news for pensioners: those who are sold will get extra pension amount