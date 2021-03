कोल्हापुरात मोठी कारवाई, हस्तिदंत विक्रीप्रकरणी तिघे ताब्यात

कोल्हापूर : पन्हाळ्याजवळ हस्तीदंत विक्रीच्या प्रयत्नात असणाऱ्या तिघांना बुधवारी करवीर वनविभागाने ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून तीन हस्तिदंत ताब्यात घेतले आहेत. कोल्हापूर-पन्हाळा रस्त्यावरील एका खासगी हॉटेलसमोर ही कारवाई करण्यात आली. वनविभागाने माणिक विलास इनामदार (वय 59, परळी निनाई, ता. शाहूवाडी), सागर साबळे (32, माले, ता. पन्हाळा), धनंजय केरबा जगदाळे (21, शिंगणापूर ता. करवीर) या तिघांना ताब्यात घेतले आहे. याबाबत वनविभागाने दिलेली माहिती अशी ः कोल्हापूर-पन्हाळा रस्त्यावरील एका हॉटेल परिसरात तिघे हस्तिदंत विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार वन विभागाच्या फिरत्या पथकातील वनक्षेत्रपाल युवराज पाटील, साताऱ्याचे वनक्षेत्रपाल सचिन डोंबाळे यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने येथे सापळा लावला. त्यावेळीहस्तिदंत हाताळताना तिघांना झडप घालून पकडण्यात आले. तीनहस्तिदंत, मोटर व तीन मोबाईल ताब्यात घेतले. कारवाईत वन्यजीव अपराध नियंत्रण सदस्य रोहन भाटे, हेमंत केंजळे, वनरक्षक दीपक गायकवाड, विजय भोसले, सुहास पवार, सागर पटकारे, प्रदीप भोसले, संजय मंडले, दिनेश नेहरकर आदी सहभागी झाले. किंमत समारे 50 लाख

करवीर वनविभागाने सांगितले, की जप्त तीनहस्तिदंतांचे वजन 965 ग्रॅम आहे. त्यांची अंदाजे किंमत पन्नास लाख रुपयांपर्यंत होते. तिन्ही हस्तिदंत फॉरेन्सिक लॅबकडे तपासणीला पाठवले जाणार आहेत. त्याची शुद्धता तपासल्यानंतर किंमत निश्‍चित करता येणार आहे.

Web Title: Big operation in Kolhapur, three arrested in ivory sale case