सक्तीने फी वसुली करणाऱ्या शाळांच्या विरोधात भाजप मैदानात

कोल्हापूर ः कोरोनामुळे सर्वांचीच आर्थिक घडी विस्कटली आहे. अशा काळात काही शाळा सक्तीने फी वसुल करत आहेत. यासाठी ते विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर फी न भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची यादी टाकत आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हे अपमानजनक आहे. अशा शाळांवर तातडीने कारवाई करून त्यांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी आज शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे यांना दिले. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहुल चिक्कोडे यांच्या नेतृत्वाखाली या शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले.

याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम सकाळने दिले होते. यावेळी राहुल चिक्कोडे म्हणाले," शाळांनी विद्यार्थ्यांचे वर्गनिहाय व्हाटसऍप ग्रुप केले असून या ग्रुपवर फी न भरलेले, कमी फी भरलेले अशा पालकांची यादी जाणीवपूर्वक प्रसिद्ध केली जाते. या सर्वाचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होते. अशा पद्धतीची सुरु असणारी फी वसुली लाजीरवाणी आणि अपमानास्पद आहे. विद्यार्थी आणि पालक यांच्या बदनामीला जबाबदार कोण ? या प्रकरामुळे मानसिक तणाव येऊन एखाद्या विद्यार्थ्याचा जीव गेला तर याला जबाबदार कोण? तातडीने मनमानी करीत सक्तीने फी वसुली करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करा.'

जिल्हा सरचिटणीस विजय जाधव म्हणाले, "ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमध्ये शाळेमधील लाईट, पाणी, स्टेशनरी, मनुष्यबळ, विद्यार्थी वाहतूक इत्यांदी सह अनेक गोष्टींवर होणारा शाळा व्यवस्थापनाचा खर्च निम्यापेक्षा जास्त कमी झाला. शाळांकडून होणारी ही फी वसुली मुळातच अन्यायकारक आहे. जे पालक फी भरणार नाहीत. त्यांचा ऑनलाईन अभ्यासक्रम बंद करण्यात येईल, असे सांगून पालकांना एकप्रकारे धमकीच देऊन फी वसुली करत आहेत.'

यावेळी भाजपचे सरचिटणीस अशोक देसाई, हेमंत अराध्ये, दिलीप मैत्राणी, गणेश देसाई, उपाध्यक्ष चंद्रकांत घाटगे, जिल्हा चिटणीस प्रदीप उलपे, अक्षय निरोखेकर हे उपस्थित होते. दहा दिवसात अहवाल देणार

या निवेदनानंतर शिक्षण उचसंचालक यांनी अशा शाळांची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल पुढील 10 दिवसात द्यावा. असे लेखी आदेश शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले. या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी यावेळी दिले. - संपादन - यशवंत केसरकर,

Web Title: BJP in the fray against schools forcibly collecting fees