वृद्ध आईला तिथेच सोडून तो गेला कुठे...?

कोल्हापूर - मध्यवर्ती बस स्थानक येथे वृद्ध आईला घेऊन मुलगा आला. तिला हातगाडीवर सोडून तो पसार झाला. तशी भांबावलेल्या आईने थेट शाहूपुरी पोलिस ठाणे गाठले, पण तिला ऐकण्यास कमी येत असल्याने तिला विचारलेल्या प्रश्‍नाने ती भांबावून जात होती. तासभर प्रश्‍नोत्तराचा हा खेळ सुरू होता. याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती, वृद्ध आईला घेऊन एक तरुण सायंकाळी मध्यवर्ती बस स्थानक येथे आला. त्याने आईला खाण्यास दिले. त्यानंतर तो तेथून अचानक गायब झाला. तो नेमका कोठे गेला, याचा शोध वृद्ध आई त्याचा शोध घेऊ लागले, पण तिला यश आले नाही. परिसरातील नागरिकांनी तिला शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात जाण्यास सांगितले. तेथे ती मुलाचा शोध घेत आली; मात्र तेथे नव्हता. तिने कसाबसा हा प्रकार पोलिसांना सांगितला. आई तुम्ही कोणत्या गावात राहतात, मुलाचे, नातेवाइकांचे नाव असे प्रश्‍न पोलिसांनी विचारण्यास सुरवात केली. मात्र तिला ऐकू कमी येत असल्याने पोलिसांना चांगलीच कसरत झाली. अखेरीस तिच्या नातेवाइकांशी रात्री सव्वाआठच्या सुमारास पोलिसांना संपर्क साधण्यात यश आले.अथक प्रयत्नानंतर तिच्या नातेवाइकांशी संपर्क झाल्यानंतर पोलिसांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला.

