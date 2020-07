Breaking : कोल्हापुरात सोमवारपासून लॉकडाउन शिथिल होणार पण... 

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील लॉकडाऊन सोमवारपासून (ता. 27) शिथिल होणार आहे. या बाबतची माहिती पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी रात्री साडेदहाच्या सुमारास दिली. सायंकाळी साडेसहा ते रात्री सव्वादहा पर्यंत आमदार, अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे. तसेच नेमकी शिथिलता काय असणार आहे याची माहिती उद्या दुपारी चारवाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी दौलत देसाई देतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कोरोना विषाणुचा संसर्ग रोखण्यासाठी तब्बल सात दिवस शंभर टक्के लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्याला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. मात्र, सोमवारपासून हे लॉकडाउन पुन्हा 31 जुलैपर्यंत वाढवणार की नाही याबाबत जिल्ह्यात उत्सुकता होती. लॉकडाउन बाबात पालकमंत्री पाटील, आमदार चंद्रकांत जाधव, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्यासह पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी सायंकाळी साडेसहा वाजता बैठक सुरू केली. तब्बल सव्वादहा पर्यंत ही बैठक चालली. यामध्ये लॉकडाउन शिथिल करण्याचा निर्णय झाला. मात्र कितीवेळ बाजारपेठ सुरू राहणार, दुकाने सुरू राहणार की नाही. याबाबत रात्री उशिरापर्यंत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे उद्या दुपारी चारपर्यंत जिल्हाधिकारी याबाबतची सविस्तर माहिती देतील, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी रात्री साडेदहा वाजता सांगितले. संपादन: प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Breaking: Lockdown in Kolhapur will be relaxed from Monday but ...