कोल्हापूर महापालिकेचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक असे झाले सादर...

कोल्हापूर - महापालिकेचे 2020 - 21 या वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक आज सादर झाले. यात अव्वल शिलकेसह महसुल व भांडवली अपेक्षित जमा 693 कोटी 17 लाख तर खर्च 610 कोटी 9 लाख इतका अपेक्षित आहे. 2019 -20 चे सुधारित व 2020 - 21 चे नवीन असे हे अंदाजपत्रक आहे. यात सावित्रीबाई फुले रूग्णालयात ऑपरेशन थिएटर, लॅमिनेटर एअर फ्लो मशिन, शहरात मुव्हेबल पार्किंग, ग्रीन एनर्जी, महिला बचत गटासाठी मॉल, महापालिकेच्या सुविधांसाठी मोबाईल ऍप, केएमटीमध्ये महिलांसाठी विशेष कक्ष, पंचगंगा घाट व तेथील विद्युत व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मिनी विरंगुळा केंद्र, वर्दळीच्या ठिकाणी एअर फिल्टर, डट्री स्पॉट उपक्रम, अंबाबाई मंदिर विकास प्रकल्प, सेफ सिटी प्रकल्प टप्पा दोन या कामांसाठीच्या तरतुदी संकल्पात केल्या आहेत. वाचा - रंकाळयावरील झाडांचा नववा वाढदिवस उत्साहात ; सकाळचा उपक्रम... कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून अर्थसंकल्प लांबणीवर पडला होता. तो आज सादर झाला. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी बहुंताश सदस्यांनी केली. सोशल डिस्टन्सं पाळत सदस्य सहभागी झाले.

