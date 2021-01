तब्बल दोन तासांच्या प्रयत्नांने वाट चुकलेल्या म्हशींची केली सुटका

रंकाळा (कोल्हापूर) : मॉर्निंग वॉकसाठी नागरिक रंकाळा पदपथावर फिरायला येतात, त्याचप्रमाणे काही म्हशीही मोकळ्या हवेसाठी रंकाळ्यावर येतात. आज सकाळी काही म्हशी आज पाण्यात वाट चुकल्या, मालकाच्या हाकेला साद न देता पाण्याबाहेर येण्याऐवजी पुढे-पुढे जात राहिल्या. एरवी दंडाच्या भीतीने महापालिकेच्या यंत्रणेच्या नजरेआड पाण्यात म्हशी नेणाऱ्या मालकांनी आज मात्र सुटकेसाठी अग्निशामक दलाला पाचारण केले आणि म्हशींना बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दलाला तब्बल दोन तास प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागली. बोटींचा वापर करत म्हशींना सांडव्याकडील बाजूने बाहेर काढले. कोल्हापुरात पंचगंगा नदी आणि रंकाळा बचाव मोहीम राबवली जात आहे. पाण्यात कपडे धुणे, गणेशमूर्ती विसर्जन आणि निर्माल्य टाकण्यासही बंदी आहे; मात्र हा आदेश धाब्यावर बसवून पाण्यात जनावरे धुणे सुरूच असते. आज सकाळी राजकपूर पुतळ्यासमोरच्या बाजूला पाच म्हशी रंकाळ्यात डुंबत होत्या; पण मालकाचे दुर्लक्ष झाले आणि म्हशी बाहेर येण्याऐवजी राजघाटाच्या दिशेने गेल्या. पुढे गेल्यावर मात्र म्हशींना बाहेर येण्याचा मार्ग समजेना. मग अग्निशामक दलाला पाचारण केले. हेही वाचा- शाहू मिल : औद्योगिक क्रांतिपर्वाचा महत्त्वपूर्ण वारसादोन गाड्या आणि दहा जवान आले. केंदाळामुळे मोटरबोट म्हशींपर्यंत नेणे अशक्‍य झाले. नंतर वल्ह्याच्या बोटींनी म्हशींना बाहेरच्या बाजूला हाकलले. दोन ते अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर या म्हशींना सांडव्याच्या बाजूने पाण्याबाहेर काढण्यात पथकाला यश आले. मोहिमेत अग्निशमनच्या चेतन जानवेकर, प्रणित ब्रह्मदंडे, अक्षय पाटील, संजय माने, सुरेश मर्दाने, सुनील वायदंडे यांनी सहभाग घेतला. संपादन- अर्चना बनगे

