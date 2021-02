विभागीय कार्यालयातूनही  आता बांधकामांना परवाना 

कोल्हापूर : महापालिकेच्या नगररचना विभागावरचा कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आता विभागीय कार्यालयांकडे छोट्या बांधकामांना परवानगी देण्याचा अधिकार देण्यात येईल. अतिक्रमणे हटविणे आणि बांधकाम परवाने, या दोन्हीही जबाबदाऱ्या आता विभागीय कार्यालयाकडे देण्याचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनाही विभागीय कार्यालय स्तरावरच बांधकाम परवानगी मिळेल.

महापालिकेचा नगररचना हा महत्त्वाचा विभाग आहे. काही वर्षांपूर्वी बांधकाम परवानगीचे सर्व अधिकार याच विभागाला देण्यात आले. त्यामुळे विभागीय कार्यालय आणि नगररचना विभाग यांच्यात अंतर्गत वाद धुमसत होता. बांधकाम परवानगी नगररचना विभाग देणार आणि मग अतिक्रमणे काढायची जबाबदारी आमची का, अशी विचारणा विभागीय कार्यालय स्तरावरून केली जात होती. त्याबरोबरच नगररचना विभागाकडे कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. ले आउट मंजुरी देणे, बांधकाम परवानगी देणे, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देणे आणि लहान-मोठ्या सर्वच बांधकाम परवानग्या देणे, अशा विविध जबाबदाऱ्या या विभागाकडे होत्या. यंत्रणा अपुरी आणि कामाचा ताण जास्त यामुळे प्रत्येक कामाला सहा महिन्यांपासून ते वर्ष आणि दीड वर्षापर्यंतचाही कालावधी लागत होता. या पार्श्‍वभूमीवर पूर्वीप्रमाणेच 1500 चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार विभागीय कार्यालयांना द्यावेत, अशी मागणी केली जात होती. या पार्श्‍वभूमीवर आता महापालिका प्रशासन पुन्हा याबाबत विचार करीत आहे. लवकरच याचा निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. विभागीय कार्यालय सक्षम करणार

महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयाकडे कामाचा ताण वाढतो आहे. प्रत्येक माणूस काम घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच येतो.

त्यामुळे कामाचे अधिकार विभागीय कार्यालय स्तरावरच देण्यात येणार आहेत. उपशहर अभियंता हा या विभागीय कार्यालयाचा प्रमुख असेल. बांधकाम परवानगी, तक्रारी, बेकायदा बांधकाम ही सर्वच जबाबदारी पुन्हा विभागीय कार्यालयावर येऊन पडेल. विभागीय कार्यालयांच्याही अनेक अडचणी आहेत. अपुरे तांत्रिक अधिकारी, कर्मचारी यांची समस्या आहेच. या समस्येसह पुन्हा त्यांना जबाबदारी वाढेल. सहाय्यक आयुक्तांकडे जबाबदारी

महापालिकेत गत तीन ते चार वर्षांत अधिकाऱ्यांची कमतरता होती. त्यामुळे अनेक समस्या येत होत्या. आता महापालिकेकडे अधिकारी संख्या चांगली आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त या पदांबरोबरच उपायुक्त दर्जाचे तीन अधिकारी आणि सहायक आयुक्त दर्जाचे तीन अधिकारी महापालिकेत आहेत. त्यामुळे विभागीय कार्यालये सक्षम करण्यासाठी सहायक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी सोपविली जाण्याची शक्‍यता आहे.

Web Title: Building licenses now also from the Divisional Office