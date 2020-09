पॅरोलवर आले, पुन्हा सक्रीय झाले ; घरफोड्या, चेन स्नॅचिंगचे प्रकार वाढले

कोल्हापूर : जिल्ह्यात चोरटे पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. घरफोड्या, मोटारसायकल चोरी, चेन स्नॅचिंगचेही प्रकार वाढू लागलेत. यावर वचक ठेवण्यासाठी पोलिसांनी कोरोनाकाळात कारागृहातून बाहेर पडलेल्या गुन्हेगारांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यास सुरवात केली आहे. कोरोनामुळे जिल्ह्यातही मार्चपासून लॉकडाऊन आहे. शहरास जिल्ह्यातील प्रवेश मार्गावर मुख्य चौकात पोलिसांचा बंदोबस्त व नाकाबंदी होती. त्यामुळे गुन्हेगारांनी डोकेवर काढण्याचे धाडस केले नाही. विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाई होत असल्याने अपघाताच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाली होती. लॉकडाऊनमध्ये शिथील झाल्यानंतर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढू लागले. दरम्यान याच काळात कोरोना संसर्गाचे धोके टाळण्यासाठी कारागृह प्रशासनानेही न्यायालयाच्या परवानगीने सात वर्षाच्या आतील गुन्ह्यांतील बंदींना पॅरोल व जामिनावर सोडून दिले. शहरासह जिल्ह्यात बंद घर फोडण्याचे, मध्यवस्तीत अगर दारातील वाहन चोरीला जाण्याचे प्रकार घडत आहेत. चेन स्नॅचिंगचेही प्रकारही वाढले आहेत. त्यातील तीन गुन्ह्यांची उकल करण्यात शाहूपुरी पोलिसांना यश आले असले तरी हे प्रकार पूर्ण थांबलेले नाही. राजारामपुरी पोलिसांनी मोटारसायकल चोरट्याला जेरबंद करून त्याच्याकडून पाच ते सहा गुन्हे उघडकीस आणले. तपासात हा संशयित नुकताच कारागृहातून पॅरोलवर बाहेर आल्याची माहिती पुढे आली. वाढत्या चोऱ्या, घरफोडया, दरोडे, चेन स्नॅचिंगचे प्रकार रोखण्याचे आव्हान पोलिसांनी खांद्यावर घेतले आहे. कोरोनाकाळात कारागृहातील जामीन, पॅरोलवर बाहेर पडलेल्या सराईत गुन्हेगारांची कुंडली काढून त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यास सुरवात केली आहे.

Web Title: Came on parole, reactivated; Types of burglary, chain snatching increased