कर्करोगावरील उपचार होणार सुटसुटीत ; डॉ. चिदानंद कनमडी यांनी केमोथेरपीला दिला पर्याय

कोल्हापूर : जगभरात कर्करोगावरील अत्याधुनिक उपचारपद्धतीबाबत संशोधन होत आहे. यात केमोथेरपी आणि सर्जरीला पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या उपचार पद्धतींचा समावेश आहे. अशाच पद्धतीच्या साईड इफेक्‍ट कमी करणाऱ्या "मॅग्नेटोइलेक्‍ट्रिक नॅनो पार्टिकल फॉर डायग्नोसिस ऍण्ड थेरपी ऑफ कॅन्सर' या विषयावर कोल्हापुरातील डॉ. चिदानंद मुरगेप्पा कनमडी यांनी संशोधन केले आहे. सध्या प्रचलित असलेल्या केमोथेरपीत कर्करोगाच्या पेशीसोबत शरीरातील इतर अवयवांवर परिणाम होऊन रुग्णांना अधिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. डॉ. कनमडी यांनी संशोधन केलेल्या थेरपीत शरीरातील कर्करोगाच्या पेशींना "लक्ष्य' करून नॅनो पार्टिकल्सचा वापर करून उपचार केले जाणार आहेत. "मॅग्नेटोइलेक्‍ट्रिक नॅनो पार्टिकल फॉर डायग्नोसिस ऍण्ड थेरपी ऑफ कॅन्सर' या विषयावरील संशोधनात त्यांनी मॅग्नेटिक व इलेक्‍ट्रिकचा वापर करून रुग्णांना दिलेल्या औषधांचा शरीरातील नेमक्‍या कर्करोगाच्या पेशींवरच उपचार केला जाणार आहे. त्यांच्या संशोधनामुळे कर्करोगावरील उपचार पद्धती नेमकी व सुटसुटीत होण्यास मदत होणार आहे.

डॉ. कनमडी मूळचे सांगलीतील जत तालुक्‍यातील खोजनवाडीचे. शिवाजी विद्यापीठातून भौतिकशास्त्र विषयातून त्यांनी एमएस्सीचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर साऊथ कोरियामध्ये पुकयोंग नॅशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये कर्करोगावरील उपचार पद्धतीत वापरल्या जाणाऱ्या औषधांमधील मटेरियलबाबत संशोधन सुरू केले. त्यांनी स्पेनमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल सायन्स, बार्सिलोना येथेही दोन वर्षे संशोधन केले. या संशोधनासाठी त्यांना जेएई पोस्ट डॉक्‍टरल फेलोशिप मिळाली आहे. 32 शोधनिबंध प्रसिद्ध

डॉ. कनमडी यांचे 32 शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले असून, ते मटेरियल्स टुडे प्रोसिडिंग या नामांकित आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाचे संपादक आहेत.

सध्या ते कागल तालुक्‍यातील देवचंद कॉलेजमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. मार्गदर्शनाखाली तीन विद्यार्थी पीएच.डी.चे शिक्षण घेत आहेत. सध्या ते कोल्हापुरातील आर.के.नगर परिसरात राहतात.

Web Title: Cancer treatment will be affordable; Dr. Chidananda Kanmadi gave an alternative to chemotherapy