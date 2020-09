जिल्ह्यात गांजाचा धूर...  मुलांत फॅशन, पालकांच्या चिंतेत वाढ 

कोल्हापूर : जिल्ह्यात गांजाचा धूर निघतोय. पोलिसांनी वर्षात तब्बल 111 किलो गांजा जप्त करण्याच्या कारवाईतूनच स्पष्ट झाले आहे. गांजा तस्कर एजंटातर्फे जिल्ह्यात बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गांजाच्या धुंदीत मुले अडकणार तर नाहीत ना, अशी धास्ती पालकांना वाटू लागली आहे.

लॉकडाउन काळात राजारामपुरी पोलिसांनी शेंडा पार्क येथे छापा टाकून दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून 20 किलो गांजा जप्त केला. यानंतर याचे कनेक्‍शन शोधून काढण्यास सुरवात केली. त्यातही दीड किलो गांजा जप्त करत सहा जणांवर कारवाई केली. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने मुरगूड परिसरात तिघांना ताब्यात घेऊन दीड किलो गांजासह, भांगेच्या गोळ्या आणि दोन लाख 46 हजारांची रोकड जप्त केली होती. जिल्ह्यातील यावर्षीच्या या मोठ्या कारवाया ठरल्या. दरम्यान, तोरस्कर चौक परिसरात एकाकडून दीड किलो, मोरेवाडीत दोघांकडून अर्धा किलो, कदमवाडीत दोघांकडून 250 ग्रॅम गांजा पोलिसांनी जप्त केला. जिल्ह्यात या वर्षात पोलिसांनी अंमली पदार्थअंतर्गत केलेल्या कारवाईतून 111 किलो गांजा जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले. त्याचबरोबर नुकतीच वाहतूक पोलिसांच्या सतर्कतेने पाठलाग करून दोन किलोहून अधिकचा मोटारीत लपवलेला गांजा जुना राजवाडा पोलिसांना पकडण्यात यश मिळाले.

पोलिसांच्या या कारवाईवरून जिल्ह्यात गांजाचा धूर मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडतोय, हे उघड होते. सिगारेटमध्ये गांजा घालून त्याचा झुरका ओढण्याची आज फॅशन बनली आहे. यात सतत वेगळ काही करण्यात अग्रेसर असणारी तरुणाई अडकण्याचे धोके वाढू लागल्याने पालकांच्यात चिंता आहे. 2018 मधील गुन्ह्यांचे स्वरूप

प्रकार दाखल उघड

*दारू* 1132 1132

*अमली पदार्थ* 50 50 2019 मधील गुन्ह्यांचे स्वरूप

प्रकार दाखल उघड

*दारू* 1215* 1214

*अमली पदार्थ* 32* 32

