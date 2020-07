प्रवेशव्दाराबाहेरच वाहीले पाणी; कळसाला केला नमस्कार

कोल्हापूर : आषाढातील त्र्यंबोली यात्रा आज साधेपणाने साजरी झाली असून, केवळ मोजक्‍याच लोकांच्या उपस्थितीत धार्मिक विधी पार पडले. कोरोना प्रतिबंधक सर्व नियमांचे पालन करत त्र्यंबोली यात्रा झाली. टेंबलाई टेकडी येथील त्र्यंबोली मंदिर दर्शनासाठी बंद आहे. येथे प्रतिकात्मक स्वरूपात सर्व धार्मिक विधी करण्यात आले. आषाढी पोर्णिमेनंतर प्रत्येक आठवड्यातील मंगळवारी व शुक्रवारी त्र्यंबोलीची नव्या पाण्याची यात्रा साजरी होते. यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे सर्व धार्मिक सण-उत्सव, यात्रांच्या आयोजनांवर शासनाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे ही यात्राही साधेपणाने पार पाडली जात आहे. दरम्यान, शहरातील जुन्या पेठांसह उपनगर आणि कसबा बावडा परिसरात त्र्यंबोली यात्रा साधेपणाने झाली. घरगुती नैवेद्य देवीला अर्पण करण्यासाठी लगबग वाढली असली तरी केवळ एक ते दोन जणांनाच मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जात होता. त्याशिवाय ओल्या नैवेद्यापेक्षा कोरडा शिधा देण्यावरही अनेकांनी भर दिला. नदीचे पाणी "पी...ढबाक' च्या गजरात वाजत गाजत मिरवणूकीने देवीला अर्पण करण्यासाठी नेले जाते. यंदा मात्र "पी ढबाक' शिवायच हे पाणी मंदिराच्या प्रवेशव्दाराबाहेरच पाणी वाहून कळसाला नमस्कार केला. मोजक्‍याच महिलांच्या उपस्थितीत देवीची ओटी भरली. परंपरा खंडीत होऊ नये, पाच पावले चालून प्रतिकात्मक मिरवणूक काढली. यात्रेसाठी आता फक्‍त एक शुक्रवार व एक मंगळवार मिळणार असून, कोरोना प्रतिबंधक नियम पाळत तालमीतच विविध धार्मिक विधी होणार आहेत. कोरानाचे संकट दुर होऊ दे...

सोनटक्के तालीम संस्थेतर्फे यात्रा साधेपणाने साजरी करत असतानाच देवीला कोरानाचे संकट दुर होऊ दे, प्रत्येकाच्या घरात सुख शांती नांदो, असे साकडे भक्तांनी घातले. दृष्टिक्षेप

- आषाढातील त्र्यंबोली यात्रा आज साधेपणाने

- मोजक्‍याच लोकांच्या उपस्थितीत धार्मिक विधी

- जुन्या पेठांसह उपनगर, कसबा बावडा परिसरात यात्रा साधेपणाने

- ओल्या नैवेद्यापेक्षा कोरडा शिधा देण्यावर भर

- मोजक्‍याच महिलांच्या उपस्थितीत देवीची ओटी भरली
संपादन : प्रफुल्ल सुतार

