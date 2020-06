सावधान... रस्ता खाली अन्‌ मॅनहोल वर असल्याने वाहनांचे होईल नुकसान

कोल्हापूर : येथील रंकाळा परिसरानजीक असणाऱ्या राजकपूर पुतळा ते शहाजी वसाहत मार्गावर रस्ता खाली आणि मॅनहोल वरती अशी परिस्थिती आहे. रस्त्याच्या मधोमध आणि उंच असणाऱ्या या मॅनहोलमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच या मॅनहोलला धडकल्यामुळे चारचाकी वाहनांचे नुकसानही होत आहे.

रंकाळा परिसरातील राजकपूर पुतळा ते शहाजी वसाहतकडे जाणारा अरुंद रस्ता आहे. संभाजीनगर, टिंबर मार्केट परिसराला जोडणारा हा रस्ता आहे. रस्त्याच्या बाजूने लोकवस्तीही आहे. असे असूनही या रस्त्याच्या मधोमध असणारे चेंबरचे मॅनहोल परिसरातील नागरिकांबरोबरच वाहनधारकांच्याही डोकेदुखीचे कारण ठरले आहेत. निव्वळ अर्धा किलोमीटरच्या अंतरावर 14 मॅनहोल तेही रस्त्याच्या मधोमध आणि रस्त्याच्या सपाटीपासून उंच असल्यामुळे चारचाकी आणि रिक्षा या वाहनांना या रस्त्यावरून वाहन चालवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या रस्त्यावर असणारे हे 14 चेंबर हे साधरणतः 60 फूट अंतरावर आहेत. चेंबर हे रस्त्याच्या सपाटीपासून साधारण सहा इंच उंचीवर आहेत. या चेंबरची उंची जास्त असल्यामुळे चारचाकी वाहन, रिक्षा अशा वाहनाच्या तळाला याचा जोरदार आघात होतो. अनेक दुचाकीस्वार या रस्त्यावरून ये- जा करीत असताना हे चेंबर चुकवण्याचा प्रयत्नात तोल जाऊन पडण्याची शक्‍यता बळावते. या परिसरातील हा रस्ता मागील दोन वर्षांमध्ये दोन वेळा केला आहे. असे असूनही हे चेंबर अजूनही रस्त्याच्या सपाटीपासून उंचच आहे.

