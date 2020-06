खबरदार ः कोल्हापुरात चोरून पाणी घ्याल तर जेलमध्ये जाल

कोल्हापूर ः महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने अनधिकृत नळकनेक्‍शन घेणाऱ्या एकावर आज चक्क फौजदारी दाखल केली. सतिश रतिलाल शहा (3196 ए वॉर्ड, बाबूजमाल मशिद समोर) असे त्यांचे नाव आहे. पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने 27 मे रोजी तपासणी केली असता शहा यांच्याकडे अनधिकृत कनेक्‍शन असल्याचे उघड झाले होते. याप्रकरणी शहा यांना 25 हजार रुपये दंड केला. तथापि, शहा यांनी कारवाईला दाद दिली नसल्याने आज पाणीपट्टी अधीक्षक प्रशांत पंडत यांनी जुना राजवाडा पोलिसांत दिली.

माहिती अशी, शहरातील पाणीपट्टी वसुली करणे आणि अनधिकृत नळकनेक्‍शनधारकांवर कारवाई करण्यासाठी चारही विभागीय कार्यालयांतर्गत पथके स्थापन केली आहेत. यापैकी, ए वॉर्डमध्ये पाणीपट्ठी अधीक्षक प्रशांत पंडत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकप्रमुख संजय पाटील, मीटररीडर बाबासो निकम, मिस्त्री सारंग चव्हाण, फिटर विश्‍वास कांबळे यांची नियुक्ती आहे. पथकाने 27 मे रोजी शहा यांच्या घरी अनधिकृत कनेक्‍शन असल्याचे निदर्शनास आले. दंड करूनही शहा यांनी दाद दिली नसल्याने आज फौजदारी गुन्हा राजवाडा पोलिस ठाण्यात दाखल केला आहे.

Web Title: Caution: Those who steal water will go to jail