कोल्हापूर : केंद्र शासनाकडील एक पथक राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. एक आठवडाभर हे पथक कोरोनाचा आढावा घेणार आहे. यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, पालघर, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश आहे. या तीन सदस्यीय पथकात केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाचे संयुक्‍त सचिव कुणाल कुमार, एम्स नागपूर येथील प्रोफेसर डॉ. अरविंद कुशवाह व डॉ. सितीकांता बॅनर्जी यांचा समावेश आहे. या समितीचा दौरा सुरु झाला असून कोल्हापुरातही ही समिती पुढील दोन-तीन दिवसात येण्याची शक्‍यता आहे. या पथकाच्या दौऱ्यासाठी आरोग्य विभाग व जिल्हा प्रशासनाची जोरदार तयारी सुरु आहे. केंद्र शासनाने ज्या राज्यात सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आहेत अशा ठिकाणी केंद्रीय पथक पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पथकं देशातील 12 राज्यात जात आहेत. तसेच ज्या राज्यात ही पथकं जात आहेत तेथील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण असणाऱ्या महापालिका व जिल्हा प्रशासनाचा ते आढावा घेणार असून कोरोनाबाबत सुरु असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेणार आहेत. महाराष्ट्रात दाखल झालेले पथक पुढील दोन दिवसात कोल्हापुरात येणार आहे. आरोग्य पोर्टलमधील अडचणी, आरटीपीसीआर, सी. व्ही. ऍनॅलिटिक्‍स यासह आरोग्य "सेतू' ऍपची माहिती घेतली जाणार आहे. या पथकाला कोणत्या प्रकारची माहिती सादर करायची आहे त्याचे परिपत्रकही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील, महापालिका क्षेत्रातील कोरोनाच्या एकूण केसेस, केसेसचा कालावधी, भौगोलक विस्तारात असलेले रुग्ण, कोरोना रुग्णांमध्ये असलेले विविध आजार, कोरोना रुग्णांचे वर्गीकरण जसे अलगीकरण, बाधीत क्षेत्र, बफर झोन, अलगीकरण कक्षाबाहेरील रुग्ण, संपर्कातून व संपर्क यादीत नसलेले कोरोना रुग्ण आदी माहिती सादर करावी लागणार आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांचीही संपूर्ण माहिती संकलित केली जात आहे. कंन्टेनमेंट झोनबाबतचा तपशील मागवण्यात आला आहे तसेच त्याची लोकसंख्या, तेथील पॉझिटिव्हे केसेस, घर टू घर झालेला सर्वे, प्रवासाची माहिती, एकूण परजिल्ह्यातून आलेले लोक आदी विषयावर चर्चा होणार आहे. या पथकाकडून जिल्ह्यातील कोवीड सेंटर्सची माहिती घेतली जाणार आहे. तसेच खाजगी रुग्णालयातील व्यवस्था, शासनाकडून कोरोना प्रतिबंधासाठी केलेल्या उपाययोजना, यासाठी करण्यात आलेली साहित्य खरेदीचीही माहिती घेतली जाणार आहे. दृष्टिक्षेप :

- तीन सदस्यांचे पथक राज्याच्या दौऱ्यावर येणार

- आरोग्य विभागाची, जिल्हा प्रशासन तयारी सुरू

- कोरोनाबाबत उपाययोजनांची माहिती प्रशासनाला जिल्हा द्यावी लागणार

- कोविड सेंटर्सचीही माहिती पथक घेणार

