पोलिस अधीक्षक बलकवडे यांच्यासमोर  अवैध व्यवसायांची पाळेमुळे खणून काढण्याचे आव्हान 

कोल्हापूर : मटका व्यावसायिकाकडून लाचेची मागणी, कर्तव्यात कसूर करण्याचे प्रकार यातून पोलिस दलाची मलिन होत असलेली प्रतिमा सुधारण्याचे आव्हान नूतन पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांच्यासमोर आहे. मावळते पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी मटका व जुगार चालकांवर बसवलेली जरब तशीच राहील, याचीही त्यांना दक्षता घ्यावी लागेल. इचलकरंजीसह शहरातील विस्कळित वाहतूक व्यवस्था मार्गावर आणणे, पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित घरांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

डॉ. देशमुख यांनी मटका व जुगार अशा अवैध धंद्यावर वचक निर्माण केली होती. यादवनगरातील जुगार अड्ड्यावर टाकलेल्या छाप्यावेळी मटका अड्डा मालकाच्या साथीदाराने पोलिसांवर हल्ला केला. त्याची गंभीर दखल घेत संशयित सलीम मुल्लासह 44 जणांवर मोका अंतर्गत कारवाई केली. मटका जुगारात सापडलो तर थेट मोका लागतो, अशी धास्ती काळेधंदेवाल्यांत निर्माण झाली. त्यांनी एकतर थंड राहणे अगर जिल्हा सोडण्याचा पवित्रा घेतला. पण, त्यांच्या बदलीनंतर काळेधंदेवाल्यांच्या पुन्हा डोके वर काढण्याच्या छुप्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यावर वेळीच आवर घालण्याचे आव्हान नूतन अधीक्षकांसमोर असणार आहे.

हद्दीतील गुन्हेगारी व अवैध धंद्यांवर वचक ठेवण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गुन्हे शोध (डीबी) पथकाची नेमणूक केली जाते. या डीबी पथकाने वेळीच काळेधंदेवाल्यांच्या मुसक्‍या आवळणे क्रमप्राप्त होते. पण, डीबी पथकप्रमुख अधिकाऱ्यासह दोन पोलिसांनी मटका व्यवसायिकाकडे गुन्ह्यात सहआरोपी न करण्यासाठी थेट लाचेची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उघड केला. डॉ. देशमुख यांनी प्रत्येक पोलिसाने कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले पाहिजे, यावर भर दिला. कर्तव्यात कसूर केली तर त्याला घरचा रस्ता याची झलकही बदलीपूर्वी त्यांनी पाच पोलिसांवर बडतर्फची कारवाई करून दाखवून दिली. अशा प्रकाराने पोलिस दलाची मलिन होणारी प्रतिमा नूतन पोलिस अधीक्षकांना सुधारावी लागणार आहे. नूतन पोलिस अधीक्षकांसमोरील आव्हाने...

*संघटित गुन्हेगारीवरील अंकुश कायम ठेवणे

*मटका, जुगार अशा काळेधंद्यांना डोके वर काढू न देणे

*फाळकूटदादांना आवर घालणे

*गांजासह अमली पदार्थ हद्दपार करणे

*शहरासह इचलकरंजीत वाहतुकीचे नियोजन करणे

*पोलिसांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविणे



