कोल्हापूर : अन्यथा 9 एप्रिलपासून व्यवहार सुरू करू; चेंबर ऑफ कॉमर्सचा इशारा

कोल्हापूर : राज्यभरातील व्यापारी संघांच्या प्रमुखांनी ‘विकेंड लॉकडाऊन’च्या नावाखाली पूर्ण लॉकडाउन करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करून कोणत्याही स्थितीत व्यापारी यात सहभागी होणार नसून राज्य शासनाने ८ एप्रिलपर्यंत आदेशात दुरुस्ती करावी, अन्यथा ९ एप्रिलपासून कोरोनाचे नियम पाळत सर्व व्यवहार सुरू करण्याचा इशारा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या ऑनलाईन बैठकीत दिला. व्यापार सुरळीत सुरू करण्यास सहकार्य करावे, अशी मागणीही केली. लॉकडाउनच्या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांत संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. याविषयी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी व्यापार उद्योग जगताची शिखर संस्था असलेल्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज तर्फे राज्यातील सर्व व्यापारी संघटनांच्या प्रमुखांची ऑनलाईन बैठक आयोजित केली होती. चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी, महाराष्ट्र चेंबरच्या ट्रस्ट बोर्डचे चेअरमन आशिष पेडणेकर, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख राजेंद्र बाठीया, ‘केमिस्ट’चे चेअरमन मोहन गुरनानी, यांच्यासह कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, मुंबई, औरंगाबाद, मराठवाडा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, जळगाव, धुळे, सोलापूर, परभणी आदी जिल्ह्यातील व्यापारी संघाचे प्रमुख या बैठकीत सहभागी झाले होते. हेही वाचा - गोकुळ रणांगण; दिग्गजांचा पत्ता कट झाल्याने इच्छुक उमेदवारांची जोरदार फिल्डिंग उपस्थितांच्या सूचनांचा विचार करून, यासंबंधी शासनाला दोन दिवसांचा वेळ देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाला यासंदर्भातल्या ठरावाची प्रत पाठवून आठ तारखेला सायंकाळी सहापर्यंत सरकारकडून अपेक्षित निर्णय न झाल्यास, ९ एप्रिल पासून राज्यभरातील सर्व व्यापारी कोरोना प्रतिबंधाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून व्यवसाय सुरू करतील, असा इशाराही सरकारला दिला. राज्यभरातल्या व्यापारी संघाने महाराष्ट्र चेंबर वर दिलेली ही जबाबदारी चेंबर पार पडेल, अशी ग्वाही सर्वांना दिली.

Web Title: chambers of commerce decision of corona start fhops from 9 april in kolhapur