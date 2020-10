चंदगडला दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा पंचनामे

चंदगड : तालुक्‍यात ऑगस्टनंतर दुसऱ्यांदा पीक नुकसानीचे पंचनामे केले जात आहेत. ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात अतिवृष्टी, पूर आणि वादळाने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यापाठोपाठ ऑक्‍टोबर महिन्यातही अशीच स्थिती निर्माण झाल्याने केवळ दोन महिन्यांत पुन्हा एकदा पंचनामे करण्यात येत आहेत. 26 तारखेपर्यंत सर्व 157 गावांतील पंचनामे पूर्ण करून तहसीलदारांकडे एकत्रित अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी आणि जोरदार वादळामुळे ऊस पिकाला मोठा फटका बसला. त्यावेळी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे नुकतेच पूर्ण झाले. तालुक्‍यात सुमारे 1 हजार 704 हेक्‍टरवरील ऊस, भात, नाचणा आदी पिकांना याचा फटका बसला. दरम्यान, या महिन्यातही अशीच स्थिती निर्माण झाली. परतीच्या पावसाने कापणीला आलेले भात पीक जमिनीवर पडले. अजूनही दररोज पाऊस सुरूच आहे. बहुतांश ठिकाणी पीक उभे दिसत असले तरी शेतात पाणी साचल्याने कापणी, मळणी रखडली आहे. दलदलीत उभे राहून कापणी करताना कामाचा उरक होत नाही. श्रम वाढतात. मजुरी वाढते. उचलापाचलीमुळे दाण्यांची नासाडी होते. मळणीसाठी जागा नसल्यामुळे रस्त्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. पावसाची वेळ सांगता येत नसल्याने अनेकदा कापणी केलेले पीक आणि मळण्या पावसात सापडत आहेत. हा सुद्धा शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचाच एक भाग आहे. शासनाने तो गृहीत धरून शेतकऱ्याला दिलासा देण्याची गरज आहे. दरम्यान, तहसीलदारांनी आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांचे पथक तयार करून पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. गतवेळच्या नुकसानीत समाविष्ट झालेले क्षेत्र दुबार नुकसानीत येऊ नये याची दक्षता घेऊन पीक पाहणी व पंचनामे करण्यात येत आहेत. 26 तारखेपर्यंतअहवाल

तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व 157 गावांत पंचनामे केले जात आहेत. 26 तारखेपर्यंत नुकसानीचा एकत्रित अहवाल सादर केला जाईल.

- किरण पाटील, तालुका कृषी अधिकारी. दृष्टिक्षेप

- चंदगड तालुक्‍याचे भौगोलिक क्षेत्र - 95 हजार 221 हेक्‍टर.

- जंगल क्षेत्र - 28 हजार 136 हेक्‍टर.

- पिकाखालील क्षेत्र - 54 हजार 707 हेक्‍टर.

- लागवडीयोग्य पड क्षेत्र - 1 हजार 245 हेक्‍टर.

- कायम चराऊ क्षेत्र - 1 हजार 850 हेक्‍टर.

- खरिपाचे क्षेत्र - 33 हजार 910 हेक्‍टर.

- रब्बीचे क्षेत्र - 930 हेक्‍टर. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

