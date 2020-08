चंदगड : तालुक्‍यात दहा दिवसात दुसऱ्यांचा पूर आला आहे. दोन दिवस मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसाने घटप्रभा व ताम्रपर्णी नदीचे पाणी धोक्‍याच्या पातळीवरुन वाहत आहे. दोन्ही नदीवरील मिळून दहा बंधारे पाण्याखाली आहेत. त्यामुळे वाहतुक ठप्प झाली आहे. येथील ताम्रपर्णी पूलावर पाणी आल्याने हेरे, तिलारीनगरकडे जाणारी वाहतूकही बंद झाली आहे. या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सलग तीन दिवस जोरदार पावसाने पूर आला होता. त्यानंतरही सातत्याने पाऊस सुरूच होता. गेले दोन दिवस पुन्हा जोर धरल्यामुळे नदीचे पाणी पात्राबाहेर पडले आहे. अनेक ठिकाणी नदीवरील बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. ताम्रपर्णी नदीवरील कोकरे, कोनेवाडी, हल्लारवाडी, कोवाड तसेच घटप्रभा नदीवरील पिळणी, भोगोली, हिंडगाव, कानडी, अडकूर, गणुचीवाडी हे बंधारे काल रात्रीच पाण्याखाली गेले आहेत. येथील ताम्रपर्णी पूल तसेच इब्राहीमपूरचा घटप्रभा नदीवरील पूल पाण्याखाली गेला आहे. ओढ्यांचे पाणी पात्राबाहेर पडून शिवारात घुसले आहे. त्यामुळे नदीकाठची पिके पाण्यात आहेत. दहा दिवसापूर्वीच्या पुरात बुडालेली पिके तग धरत असतानाच पुन्हा एकदा पुर आल्यामुळे ही पिके कुजण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. वादळाने पडलेला ऊस सुध्दा पुराच्या पाण्यात बूूडून कुजण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान आज पहाटेपर्यंत कोवाड आणि माणगाव मंडल वगळता उर्वरीत चंदगड, नागनवाडी, तुर्केवाडी व हेरे मंडलमध्ये अतिवृष्टी नोंदवली आहे. हेरे मंडलमध्ये सर्वाधिक 131 मिली मीटर पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाने हेरे, जंगमहट्टी, कलिवडे येथे घराच्या भिंती कोसळून 2 लाख 80 हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास बेळगाव- वेंगुर्ला मार्गावर दाटे नजीक पुराचे पाणी येण्याची शक्‍यता आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

