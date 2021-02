भुदरगडला 12 गावांच्या सरपंच आरक्षणात बदल, शुक्रवारी निवड

गारगोटी, कोल्हापूर : भुदरगड तालुक्‍यातील 60 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे सोमवारी फेरआरक्षण काढण्यात आले. यात 12 गावच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणात बदल झाला. तर 29 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच पदाच्या निवडीसाठी शुक्रवारी (ता.26) पहिली सभा बोलावण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

भुदरगड तालुक्‍यातील 97 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत 27 जानेवारीला काढली होती. यानंतर राष्ट्रवादी युवकचे तालुकाध्यक्ष व फणसवाडी ग्रामपंचायतीचे नवनिर्वाचित सदस्य बाळासाहेब जाधव यांनी फणसवाडी ग्रामपंचायतीच्या आरक्षण सोडतीबाबत हरकत घेतली होती. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी बाळासाहेब जाधव यांची हरकत ग्राह्य मानून 60 ग्रामपंचायतीचे नव्याने आरक्षण काढण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार आज ही सोडत प्रक्रिया झाली. मौनी विद्यापीठातील महात्मा फुले सदनात आरक्षण सोडत झाली. यावेळी तहसीलदार अश्‍विनी अडसूळ प्रमुख उपस्थित होत्या. नायब तहसीलदार संदीप भूतल, राहुल पाटील, भरत पोळ, संतोष पाटील आदी उपस्थित होते. गावनिहाय आरक्षण असे

सर्वसाधारण महिला : मडिलगे बुद्रुक, मुदाळ, कोंडोशी-दासेवाडी, अनफ बुद्रुक, तिरवडे-कुडतरवाडी, मिणचे बुद्रुक, फये, पडखंबे, देऊळवाडी, ममदापूर, नितवडे, नवरसवाडी, भालेकरवाडी-थड्याचीवाडी, सालपेवाडी, डेळे-चिवाळे, वासनोली, पारदेवाडी, न्हाव्याचीवाडी, अंतिवडे, म्हासरंग-उकीरभाटले, फणसवाडी, वेसर्डे, शेणगांव, नांदोली-करंबळी, पुष्पनगर, दोनवडे. लोटेवाडी, अनफ खुर्द, तांबाळे, देवर्डे, नाधवडे, शिवडाव. सर्वसाधारण पुरूष : गारगोटी, म्हसवे, टिक्केवाडी, सोनारवाडी, कोळवण-पाळेवाडी, पाळ्याचाहुडा, पंडिवरे, पाचर्डे, शिंदेवाडी, दोनवडे, पळशिवणे, बारवे, मोरेवाडी, हेदवगडे-गिरगाव, वेंगरूळ, पाटगाव, कारिवडे, बामणे, अंतुर्ली, पांगिरे, खेडगे-एरंडपे, चांदमवाडी, बेडीव, बसरेवाडी, नांगरगाव. दारवाड, फणसवाडी, आंबवणे, व्हनगुती, निष्णप- कुंभारवाडी. शुक्रवारी 29 ग्रामपंचायतींची सभा

भुदरगड तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच पदाच्या निवडीसाठी शुक्रवारी (ता.26) ग्रामपंचायतीची पहिली सभा बोलावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिले. भुदरगड तालुक्‍यातील 45 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूका जानेवारी 2020 मध्ये झाल्या. यातील 16 ग्रामपंचायती वगळता 29 ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेतील सरपंच व उपसरपंच निवडीचे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी हे फेरआदेश दिले आहेत. संपादन - यशवंत केसरकर

