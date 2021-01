रासायनिक खताचे दर गगनाला ; पोत्याला तब्बल 45 रुपये वाढ

कोल्हापूर : हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खताचे दर गगनाला भिडले आहेत. एका कंपनीने रासायनिक खताचा दर पोत्याला तब्बल 45 रुपये वाढविला आहे. आतापर्यंत दोन कंपन्यांनी खताचे दर वाढविले आहेत. यामुळे कोरोना काळात आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याचे खत दरवाढीमुळे कंबरडे मोडणार आहे.

जिल्ह्यात रब्बी हंगामाच्या 86 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. या हंगामासाठी 91 हजार 114 मेट्रीक टन खताचा पुरवठा झाला होता. सध्या लागणीचा हंगाम सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून खताची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. काही कारखान्यांनी उसाची बिले अद्याप दिलेली नाहीत.

अशावेळी महिन्यापासून दोन कंपन्यांनी दोन वेगवेगळ्या खताचे दर वाढविले आहेत. एका कंपनीने 10:26:26 खताचा दर 1235 रुपये होता, तो 35 रुपयेने वाढवून 1330 रुपये केला आहे. या कंपनीने 12:32:16 या खताचा जुना दर 1305 रुपये होता, तो दर 45 रुपये वाढवून 1350 रुपये केला आहे. कृषी अधिकाऱ्याकडून कंपनीशी संपर्क साधला असता नोव्हेंबरपासून दर वाढविल्याचे सांगितले. दुसऱ्या एका खतदर वाढवलेल्या कंपनीशी संपर्क साधला असता 10 : 26:26 खताचा दर 1175 जुना दर होता. त्यात 25 रुपये वाढवून 1200 दर झाल्याचे सांगितले. ऑरगॅनिक कोटिंग मुळे दर वाढल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.

एका कंपनीचा पोटॅश (एमओपी) खताचा जुना दर 901 होता हा दर 26 रुपयेने कमी होऊन 875 रुपये झाला आहे. शेतकऱ्यांनी खताचे दर पाहून खत खरेदी करावे.जुन्या दराचे खत वाढीव दराने विकल्यास शेतकऱ्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा.

-चंद्रकांत सूर्यवंशी , जि. प. कृषी विकास अधिकारी.

