आजरा : "चित्री प्रकल्पात आज 1010 दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा झाला आहे. अन्‌ तेवढीच म्हणजे 1010 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे, तर गतवर्षी 2 ऑगस्टला हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला होता. यंदा मात्र अद्याप प्रकल्पात 54 टक्केच पाणीसाठा आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प कधी भरणार याची चिंता लागून राहिली आहे. गडहिंग्लज व आजरा तालुक्‍याला वरदान ठरलेला हा प्रकल्प आहे. दोन तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना व जनतेला दरवर्षी हा प्रकल्प कधी भरणार याची उत्सुकता असते. या प्रकल्पात 1886 दसलक्ष घनफूट इतका साठा होतो. प्रकल्पाचे पाच हजार 850 हेक्‍टर इतके लाभक्षेत्र आहे. नऊ हजार 653 हेक्‍टर इतकी सिंचन क्षमता आहे. आजरा 23 व गडहिंग्लज मधील 31 गावे अशी 54 गावांना या प्रकल्पाचा फायदा होत आहे. गतवर्षी या परिसरात जुलै अखेरच्या आठवड्यात जोरदार अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प 2 ऑगस्टला भरला. त्यावेळी चित्री परिसरात 2346 मिलिबीटर पाऊस झाला होता. यंदा मात्र पावसाने हुलकावणी दिल्याने हा प्रकल्प कूर्मगतीने भरत आहे. "चित्री'वर दोनही तालुक्‍यातील शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या योजना अवलंबून असल्याने हा प्रकल्प पावसाळ्यात कधी भरतो याकडे शेतकरी व जनतेचे लक्ष लागून राहिलेले असते, पण यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्याने या प्रकल्पात निम्माच पाणीसाठा झाल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. या महिन्यात दमदार पाऊस झाल्यास हा प्रकल्प महिनाअखेरपर्यंत भरेल असे पाटबंधारे विभागातून सांगण्यात येते. धनगरवाडी, एरंडोळ तुडुंब

धनगरवाडी व एरंडोळ प्रकल्प तुडुंब भरले आहेत. खानापूरमध्ये 27 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. गेट दुरुस्तीसाठी खानापूर तलावातील पाणी सोडल्याने यंदा हा प्रकल्प भरण्यास अवधी लागणार आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: The Chitri Dam still has 54 Percent Water Kolhapur Marathi News