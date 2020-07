संचारबंदीत रस्सा मंडळ केले, कळेतील युवकांना आता भोवले 

कळे : लॉकडाऊन काळात संचारबंदीचा भंग करून केलेले रस्सा मंडळ येथील युवकांच्या अंगाशी आली. पार्टी करणाऱ्या 18 युवकांना आज कळे-खेरिवडे न्यायालयाने 19 हजार सहाशे रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. याबाबत मिळालेली माहिती अशी, शासनाने देशभर 14 एप्रिलपर्यंत संचारबंदी लागू केली होती. संचारबंदीचा भंग करीत ग्रामपंचायतीच्या एका माजी सदस्यासह कळेतील कांही युवक रस्सा मंडळासाठी 29 मार्चला सकाळी माळ नावाच्या शेतात गेल्याची माहिती कळे पोलिसांना मिळाली. डीवायएसपी अनिल कदम यांच्या आदेशानुसार सहायक पोलिस निरीक्षक श्रीकांत इंगवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी सापळा रचून पार्टी आटोपून सायंकाळी घरी येण्याच्या तयारीत असताना युवकांना पकडले. कोरोना संसर्ग पसरविण्याची कृती घडवून दळणवळणाच्या साधनांचा वापर करून आपत्ती व्यवस्थापनच्या नियमाचा भंग केल्याप्रकरणी अठरा जणांवर गुन्हा नोंद करून आठ दुचाकी जप्त केल्या होत्या. कॉन्स्टेबल विनायक कृष्णात सुतार यांनी फिर्याद दिली होती. कोर्ट कॉन्स्टेबल बळवंत पाटील यांच्या सहकार्याने पोलिस नाईक विक्रम वेदांते यांनी तपास केला. शनिवारी (ता. 11 जुलै) कळे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. संशयितांना आज न्यायालयात हजर केले असता संशयितांनी गुन्हयाची कबुली दिल्याने न्यायाधीश विनोद खुळपे यांनी सर्वांना मिळून 19 हजार सहाशे रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. शिक्षा झालेले तरूण असे :

सुभाष मधुकर सुतार, युवराज बाबूराव सुतार, गणेश आनंदा सुतार, ओमकार प्रकाश सुतार, उमेश महादेव पाटील, प्रकाश आनंदा पाटील, निरंजन जगन्नाथ काळेबेरे, माजी ग्रा.पं. सदस्य अरुण जोतीराम पाटील, युवराज बळवंत पाटील, अरुण लहु इंजूळकर, सदाशिव प्रकाश देसाई, गणेश गुंडू चव्हाण, महादेव आनंदा डवंग, कृष्णात शिवाजी पाटील, अर्जुन रामचंद्र देसाई, तानाजी महादेव पाटील (रा. कळे), सुरेश बळवंत मोळे (खेरीवडे), कृष्णात राजाराम नाईक (आसगाव). कोल्हापूर कोल्हापूर

