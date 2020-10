शहर विकास आराखड्याची सर्वेक्षणातच गेली दोन वर्षे

कोल्हापूर : शहराचा तिसरा विकास आराखडा तयार करताना विकास साधायचा की नाही, याबाबतच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अलीकडेच प्रादेशिक विकास आराखडा झाला आणि वादातून तो मंत्रालयापर्यंत पोचला, अशीच स्थिती कोल्हापूर शहर विकास आराखड्याची होऊ नये, म्हणून नागरिकांनी जागृत राहिले पाहिजे. नवीन आयुक्तांची येथे परीक्षा असणार आहे. कारण विकास आराखड्याच्या सर्वेक्षणातच दोन आयुक्त बदलून गेले. आराखडा तयार होईपर्यंत आणखी किती आयुक्त बदलणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे. प्रत्येक शहराचा विकास आराखडा 20 वर्षांनंतर तयार होतो. त्याची सुरुवात पंधरा-सोळाव्या वर्षीच होणे अपेक्षित असते.

कोल्हापूर महानगरपालिकेनेही अशाच पद्धतीने विकास आराखड्याची तयारी सुरू केली. जानेवारी 2020 मध्ये हा आराखडा प्रत्यक्षात येणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे घडले नाही. तत्कालीन आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी याची सुरुवात केली होती. पुढे ही फाईल लालफितीतच राहिली. काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा ही फाईल पुढे आली आणि ती वादात अडकली. आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांचीही बदली झाली, तरीही त्याबाबत ठोस काही होऊ शकले नाही. हा वाद काही तांत्रिक मुद्यांवर असला तरीही आराखडा तयार करण्यासाठी काही "खास' नियुक्तीची चर्चा सुरू झाली आहे.

अलीकडेच प्रादेशिक विकास आराखडा करण्याचे काम पूर्ण झाले. मात्र, तो आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. त्यात काय काय झाले,

हे आजही चर्चेत आहे. आराखड्यापेक्षा अधिकारीच अधिक चर्चेत राहिले. आराखड्याचे काम संपविले. अधिकारी बदलून गेले. मात्र, असे आराखडे तयार होताना स्थानिकांना विश्‍वासात घेणे अपेक्षित आहे. अधिकारी दोन-तीन वर्षांसाठी येतात आणि जातात. मात्र, त्याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतात. सध्या सुरू असलेली शहर विकास आराखड्याची माहिती जनतेलाही मिळाली पाहिजे. तो आराखडा पारदर्शक कसा होईल, याकडे सर्व जागृत असणे, कोल्हापूरकरांच्या हिताचे ठरू शकते. आराखड्यासाठी सर्वेक्षणासाठी निविदा प्रसिद्ध

*ठेकेदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद नाही

*पुन्हा निविदा प्रसिद्ध, प्रतिसाद मिळाला

*तांत्रिक अटींच्या त्रुटीतून वादाची ठिणगी शहराच्या विकास आराखड्याचे सर्वेक्षण दीड-दोन वर्षापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. त्याला गती देण्याचे काम आम्ही केले आहे. सर्वेक्षणाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. लवकरात लवकर सर्व्हे पूर्ण व्हावा, विकास आराखड्याचे काम लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील आहे.

- निलोफर आजरेकर, महापौर.

