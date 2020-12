कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणूक प्रक्रिया डिसेंबरनंतर टप्प्या-टप्प्याने घेण्याचे नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती सहकार आणि पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. अंबाबाई व जोतिबा दर्शनासाठी श्री. पाटील काल कोल्हापुरात आले होते. दरम्यान, सरकार घेत असलेल्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा बॅंक, गोकुळसह इतर महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपला आहे. टप्प्या-टप्प्याने या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. पण, कोरोना आणि त्यामध्ये असणाऱ्या लॉकडाउनमुळे या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. लॉकडाउन दरम्यान निवडणुका होतील, असेही वाटत होते. पण, ऑगस्ट -सप्टेंबर महिन्यात कोरोनाचे रुग्ण सर्वाधिक वाढले. त्यामुळे डिसेंबरनंतरच म्हणजे नव्या वर्षातच या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले आहे. डिसेंबरनंतर टप्प्या-टप्प्याने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका कशा पध्दतीने घेता येतील, याचे नियोजन केल आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये कोरोना रुग्ण वाढण्याची शक्‍यता वर्तवली आहे. याचाही विचार करावा लागणार आहे. सध्या कोरोनाचे रुग्ण कमी होत आहे. उपचार घेणारे रुग्णही कमी आहेत. मात्र गाफिल राहून चालणार नाही. कोरोना सुरक्षेबाबत सरकार सर्तक आणि दक्ष आहे. यातून कोरोना संसर्ग वाढला नाही किंवा सद्य परिस्थिती पुढेही राहिली तर निश्‍चितपणे निवडणुका होतील. यासाठी यंत्रण गतिमान केली जात आहे. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Co operative elections after December Co operation information by Marketing Minister Balasaheb Pati press conference